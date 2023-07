Athleten der LG Donau-Ries messen sich mit Bayerns Besten

Die Sportlerinnen und Sportler aus der Region gehen bei Landes- und Bezirkswettkämpfen an den Start. Samuel Ostermeier und Ellie Ströbele holen schwäbische Meistertitel.

Neben den Bayerischen U23/U16-Meisterschaften in Ingolstadt im MTV-Stadion, wurden parallel in Horgau die Kreismeisterschaften der U20 und Schwäbischen Meisterschaften über 800 Meter ausgetragen. Ein ereignisreiches Wochenende für die Leichtathleten der LG Donau-Ries.

In Ingolstadt gingen bei den U 23 die beiden Donauwörther Athleten Christoph Humburger und Hannah Märtins über 400 Meter an den Start. Trotz der Extremtemperaturen der vergangenen Tage war das Wetter am Wettkampftag etwas angenehmer und bot dadurch bessere Startbedingungen für die Langsprinter. Hannah Märtins durfte sich über eine neue persönliche Bestleistung von 59,63 Sekunden freuen. Sie verpasste mit dem erreichten vierten Platz zwar knapp das Siegerpodest, knackte nun aber endlich die 60-Sekunden-Marke und erfüllte damit ihr persönliches Saisonziel. Kurz darauf ging es auch für ihren Vereinskollegen Christoph Humburger los. Aufgrund einer längeren Verletzungspause konnte er nicht ganz an seine Bestleistung heranlaufen und, kam mit soliden 53,61 Sekunden ins Ziel.

Bei der U16 startete der 15-jährige Jonas Schöniger vom TSV Rain in Ingolstadt. In seiner Paradedisziplin, den 100 Metern, schaffte er es nach einem verpatzten Start im Vorlauf als Nachrücker in das Finale. Dort erkämpfte er sich sichtlich nervös bei seinen ersten Bayerischen Meisterschaften mit einer guten Zeit von 13,37 Sekunden den fünften Rang.

Samuel Ostermeier wird Schwäbischer Meister

Bei den schwäbischen Meisterschaften über 800 Meter in Horgau stellte die große Hitze von über 30 Grad eine große zusätzliche Herausforderung dar. Mit gleich fünf Athleten aus der Donauwörther Trainingsgruppe mischte die LG Donau-Ries kräftig trotzdem mit.

Routinier Samuel Ostermeier zeigte einmal wieder, dass in Schwaben über 800 Meter immer mit ihm zu rechnen ist. Geschickt hielt er sich lange Zeit aus unnötigen Positionskämpfen und Tempowechseln heraus und sicherte sich in einem sehenswerten Endspurt den Sieg und damit den Titel des Schwäbischen Meisters. Im gleichen Lauf waren auch die U18-Athleten mit dabei und Jakob Miehling vertrat dabei die LG. Allerdings wurde er von der Konkurrenz auf Bahn eins eingesperrt und konnte somit erst verzögert in den Endspurt um den Titel eingreifen. Letztendlich musste er sich mit dem dritten Rang begnügen.

Ellie Ströble lässt die Konkurrenz hinter sich und feiert den Titelgewinn

Im anschließenden Lauf der Frauen und weiblichen U18 bewies Stefanie Stöckle ihre Klasse und sicherte sich den Vizetitel nach einem guten Rennverlauf, während in ihrem Sog Trainingskollegin Tabea Stumpf aus Harburg Dritte wurde. Die 16-jährige Ellie Ströbele nutze in einem couragierten Rennen das hohe Grundtempo der Frauen, um sich früh von ihrer Konkurrenz zu distanzieren und sich in neuer Bestzeit den schwäbischen Titel der U18 zu sichern.

Bei den Kreismeisterschaften gab es im Wurf zwei Titel für den 19-jährigen Patrick Kleinle (TSV Rain). Auch wenn er anfangs schwer in den Wettkampf fand und erst im letzten Wurf den 800 Gramm schweren Speer auf die Siegesweite von 41,22 Metern warf. Im Kugelstoßen machte er es besser. Die sechs Kilo schwere Kugel landete bei 11,71 Metern. Damit gewann er nicht nur den Titel, sondern führt derzeit die Schwäbische Rangliste an. (AZ)