Zwei Titel und viele Podestplätze für die LG Donau-Ries

26 junge Athleten der LG Donau-Ries aus Rain und Donauwörth treten bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften an. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Leichtathletinnen und Leichtathleten der LG Donau-Ries, fanden doch parallel zu den bayerischen Meisterschaften die süddeutschen Meisterschaften statt, während sich die jüngeren Athleten teilweise auf ihren ersten Meisterschaftswettkampf bei den Kreismeisterschaften in Zusmarshausen wagten. Der Veranstalter LG Reischenau-Zusamtal scheute keine Mühen, um auch für die 12- bis 15-jährigen Sportler einen würdevollen Rahmen zu schaffen.

Die LG Donau-Ries nahm mit 26 Nachwuchskräften an dem Wettbewerb teil, welcher mit den Staffelläufen startete. Dort merkte man gerade bei den 4x75 Metern der U14 die fehlende Wettkampferfahrung. So schaffte es bei der weiblichen U14 nur eine einzige Staffel ins Ziel, während alle anderen, so auch die Mädchen des TSV Rain mit Leni Wenniger, Sara Berger, Marlene Weinrich und Alexandra Böck-Murr, Wechselfehler begingen und den Staffelstab nicht ins Ziel brachten. Die Rainer Jungen U14 mit Jakob Schuster, Jonathan Federle, Max Reschauer und Sebastian Vogl machten es hier besser und erreichten in einer Zeit von 45,05 Sekunden den dritten Rang.

Neue persönliche Bestleistungen für mehrere Athleten der LG Donau-Ries

Ganz knapp geschlagen geben musste sich bei den M13 anschließend Jonathan Federle im Weitsprung (zweiter Platz mit 4,26 Metern) und mit 1,40 Metern im Hochsprung. Trotzdem kann er insgesamt sehr zufrieden mit zwei Vizemeistertiteln sein. Mit großem Abstand zu den Verfolgern und neuer Bestleistung von 12,39 Sekunden holte sich Jonas Schöniger bei den M15 den Kreismeistertitel. Zuvor musste er sich beim Hochsprung aufgrund technischer Fehler mit 1,40 Metern den dritten Rang mit Moritz Roßmann vom VSC Donauwörth teilen. Ebenfalls über zwei Vizetitel konnte sich bei den W13 die Donauwörtherin Viktoria Zajitschek freuen: Im 75-Meter-Sprint (10,82 Sekunden) und im Weitsprung (4,30 Meter).

Im abschließenden 800-Meter-Lauf hatten die Athletinnen und Athleten mit den sehr hohen Temperaturen zu kämpfen und nach dem langen Wettkampftag wägten die Trainer des VSC Donauwörth hier sehr genau ab, ob ein Start sinnvoll ist. Bei den 15-Jährigen hatten Annaléna Viebranz (dritter Rang in 02:57,18 Minuten) und Grischa Bock (vierter Rang mit 2:38,65 Minuten) noch genug Kräfte, denn beide schlossen den Wettkampf mit persönlicher Bestleistung ab. (AZ)

Weitere Ergebnisse:

Lesen Sie dazu auch