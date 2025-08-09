Seitenwagen-Fahrer Leon Hofmann fährt jetzt für Team Deutschland

Unverhofft kommt oft sagt man. Der Spruch bewahrheitet sich einmal mehr im Fall des Sidecar-Fahrers Leon Hofmann: Dieser wurde jetzt für das Team Deutschland nominiert und wird zusammen mit seinem Beifahrer Julian Zimmermann und zwei weiteren deutschen Duos im September beim Nationen-Cup im holländischen Heerde an den Start gehen. Für den Motorsportler vom MV Warching eine kleine Sensation, denn noch nie war ein bayerischer Fahrer für das Team Deutschland nominiert. Doch der Teamchef, Mike Varga aus Buchdorf, entschied sich aus gutem Grund für den jungen Weilheimer.

