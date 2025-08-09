Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Leon Hofmann: Bayerischer Sidecar-Fahrer startet im Team Deutschland beim Nationen Cup

Motorsport

Seitenwagen-Fahrer Leon Hofmann fährt jetzt für Team Deutschland

Der Weilheimer Sidecar-Fahrer Leon Hofmann ist für den Nationen-Cup nominiert worden. Für ihn geht damit ein Traum in Erfüllung.
Von Stephanie Anton
    • |
    • |
    • |
    Das deutsche National-Team im Seitenwagenfahren besteht aus (von links) Julian Zimmermann, Leon Hofmann, Jarno Stegmanns, Tim Prümmer, Joel Hoffmann und Adrian Peter.
    Das deutsche National-Team im Seitenwagenfahren besteht aus (von links) Julian Zimmermann, Leon Hofmann, Jarno Stegmanns, Tim Prümmer, Joel Hoffmann und Adrian Peter. Foto: Ayline Fackler

    Unverhofft kommt oft sagt man. Der Spruch bewahrheitet sich einmal mehr im Fall des Sidecar-Fahrers Leon Hofmann: Dieser wurde jetzt für das Team Deutschland nominiert und wird zusammen mit seinem Beifahrer Julian Zimmermann und zwei weiteren deutschen Duos im September beim Nationen-Cup im holländischen Heerde an den Start gehen. Für den Motorsportler vom MV Warching eine kleine Sensation, denn noch nie war ein bayerischer Fahrer für das Team Deutschland nominiert. Doch der Teamchef, Mike Varga aus Buchdorf, entschied sich aus gutem Grund für den jungen Weilheimer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden