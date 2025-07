Sidecar-Fahrer Leon Hofmann trotzt der belgischen Hitze

Für das Moto-Cross Gespann Leon Hofmann/Julian Zimmermann stand zuletzt die Teilnahme am Grand Prix von Belgien in Lommel auf dem Programm. Das Team vom ADAC Ortsclub MV Warching, derzeit in der Deutschen Meisterschaft auf Rang fünf, hat sich in dieser Saison auch einige WM-Rennteilnahmen vorgenommen. Nachdem das Duo zum Auftakt in Kramolin (CZ) gepunktet hatte, ließ es die WM-Rennen in Foxhill (GB), Brou (F) und Gdansk (PL) aus, um Budget und Material zu schonen. Nun wählte das Team die Strecke in Lommel für den nächsten internationalen Auftritt, um weitere Erfahrungen im tiefen Sand sammeln zu können.

Gegen die starke Konkurrenz mussten Hofmann/Zimmermann für die Qualifikation im Sand hart arbeiten. Sie schafften es schließlich Startplatz 27 von 30 durch sogenannte „Last Chance“ Rennen zu ergattern. Beim ersten Rennen kam das Team auf Rang 26 durch die erste Kurve. Bei den hochsommerlichen Temperaturen und der extrem tiefen und anspruchsvollen Strecke konnte das Gespann des MV Warching sich dennoch auf Platz 23 vorarbeiten. Gewinnen konnten die Gebrüder Bax (NL) vor den Brüdern Leferink (NL) und Keuben (NL)/Rietman(NL).

Hitzeschlacht im tiefen Sand für Leon Hofmann vom MV Warching

Auch das zweite Rennen war eine Hitzeschlacht im tiefen Sand. Doch in diesem Rennen fand der 22-jährige Weilheimer Leon Hofmann bessere Spuren und konnte sich so Runde für Runde nach vorne kämpfen. Schließlich überquerte er mit dem MEGA RS Gespann die Ziellinie auf Rang 16. Die Gebrüder Bax sicherten sich mit dem zweiten Laufsieg den Tagessieg vor Leferink/Leferink und Wilkenson (GB)/Millard (GB).

In der Tageswertung bedeutete die kämpferische Leistung von Hofmann/Zimmermann Rang 19. Hofmann zeigte sich angesichts der ungewohnten Streckenverhältnisse mit der Leistung zufrieden. Mit der Teilnahme an den zwei Grand-Prix in Kramolin (CZ) und Lommel stehen Hofmann/Zimmermann nun auf dem 34. Tabellenplatz. Die WM führt Hermanns (NL) vor Prunier (F) und Wilkinson (GB) an. Das nächste WM Rennen steht für das Team am 20. Juli in Straßbessenbach bei Aschaffenburg an. (AZ)