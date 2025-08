Vier Titel für die LG Donau-Ries bei Bayerischen Meisterschaften

Über drei Wochenenden verteilt fanden die Bayerischen Einzelmeisterschaften der verschiedenen Altersklassen statt. Die LG Donau-Ries war dabei bei allen Altersklassen mit verschiedenen Athleten vertreten.

Den Start machen die Bayerischen Masters. Hier überzeugte Karola Wollner vom TSV Rain, die in ihrer Altersklasse W55 zwei Titel erreichte. So gewann sie den Diskuswurf mit neuer persönlicher Bestleistung von 32,52 Meter und steht hiermit auch bei den Aktiven ganz vorne in der Schwäbischen Bestenliste. Im Kugelstoßen setzte sie sich mit erreichten 10,62 Meter ebenfalls deutlich vor die Konkurrenz.

Vierter Platz für Fabian Lechner vom VSC Donauwörth

In der Altersklasse U18 startete Jonas Schöniger, ebenfalls TSV Rain, über die 100 Meter. Diese Meisterschaften fanden in Hösbach statt. Nach einer guten Vorbereitung erhoffte man sich hier eine erneute Leistungssteigerung, was aber bei den herrschenden Windverhältnissen nicht möglich war. Trotzdem lief Schöniger im Vorlauf mit 11,68 Sekunden fast an seine Bestzeit heran und konnte sich für das B-Finale qualifizieren, welches er auf dem siebten Platz abschloss.

Ebenfalls in Hösbach startete Fabian Lechner vom VSC Donauwörth im Hochsprung der M20. Mit den erreichten 1,77 Meter und einem vierten Platz zeigte er sich insgesamt sehr zufrieden, während sein Vereinskamerad Jakob Miehling im 400-Meter-Sprint mit neuer persönlicher Bestleistung von 51,47 Sekunden und einem siebten Rang seine aufsteigende Leistungskurve demonstrierte.

Jonathan Federle versetzt sein Trainerteam ins Staunen

Den Abschluss der Bayerischen Titelkämpfe bildete die Altersklasse U16 in Ingolstadt. Jonathan Federle vom TSV Rain versetzte dabei an beiden Tagen das gesamte Trainerteam ins Staunen. So steigerte er sich bei den M15 im Weitsprung um 45 Zentimeter und gewann am ersten Tag der Meisterschaften mit 6,15 Meter gleich den ersten Titel. Am Folgetag startete er in der Favoritenrolle über die 300 Meter Hürden und bewies Nervenstärke. So pulverisierte er regelrecht den bestehenden LG-Rekord und verbesserte auf der anstrengenden Strecke seine Zeit um zwei Sekunden. Mit 41,60 Sekunden konnte er den nächsten Titelgewinn feiern.

Bei der Siegerehrung im Weitsprung stand Jonathan Federle vom TSV Rain ganz oben auf dem Treppchen. Foto: Claudia Kleinle

Den Abschluss bildete dann für ihn der Vor- und Endlauf über die 80 Meter Hürden. Trotz der Vorbelastung hatte er noch genügend Energie und lief in beiden Läufen mit 11,09 Sekunden erneut Bestleistung. Danach konnte er die Silbermedaille in Empfang nehmen.

Viktoria Zajitschek knackt die persönliche Bestzeit

Bei den W15 packte Viktoria Zajitschek vom VSC Donauwörth ihr Kämpferherz aus und erreichte über die 300 Meter in neuer persönlicher Bestleitung von 43,56 Sekunden den sechsten Platz. Bei den 80 Meter Hürden hatte sie im Vorlauf etwas Pech, da sie bei einsetzendem Regen deutlichem Gegenwind zu spüren bekam und verpasste deswegen denkbar knapp mit der ersten Zeit unter 13 Sekunden (12,91 Sekunden) das Finale. Weitere Bestleistungen zum Saisonhöhepunkt lieferte Marie Weinberger (VSC Donauwörth) in der Altersklasse W14. So schaffte sie es im Weitsprung erstmals mit 5,02 Metern über die Fünf-Meter-Marke und wurde mit dem achten Platz belohnt. Über die 80 Meter Hürden wurde Marie nach einem gewonnenen Vorlauf in einer sehr guten Zeit (12,61 Sekunden) Fünfte im abschließenden Final-Lauf. (AZ)

Weitere Ergebnisse:

Frauen: Stefanie Stöckle (5. Platz über 800m in 02:19,73 min)

wU20: Lina Mair (3. Platz 100m in 12,28 sec)