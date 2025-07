Nachwuchs der LG Donau-Ries im Team besonders stark

Mit 24 motivierten jungen Athletinnen und Athleten war die LG Donau-Ries bei der Kreis-Mannschaftsmeisterschaft in Schwabmünchen stark vertreten. Insgesamt waren drei Mannschaften in verschiedenen Altersklassen am Start. Dabei konnten pro Disziplin bis zu vier Athletinnen und Athleten antreten, wobei die zwei besten Leistungen für die jeweilige Mannschaft gewertet wurden.

Beeindruckende Leistungen zeigten besonders die jungen Mädchen der wU 12 mit Lena Beck, Lisa Beck, Sina Brinkmann, Emma Fackler, Ida Fischer, Lotte Fischer, Miriam Gaugenrieder, Emma Hurle, Hannah Köpf, Paulina Pabst, Anna Schöniger, Lottie Ströbele und Elisa Wölfel. Mit 4239 Punkten konnten die Mädchen den Kreismeistertitel der Mannschaftsmeisterschaft gewinnen. Bestleistungen zeigten Lisa Beck über 50 Meter in 8,02 Sekunden und im Weitsprung mit 3,89 Meter. Auch Elisa Wölfel überzeugte im 800-Meter-Lauf mit einer starken Zeit von 2:55,65 Minuten. Die Staffel in der Besetzung Hannah Köpf, Anna Schöniger, Elisa Wölfel und Sina Brinkmann zeigten in 32,34 Sekunden eine beachtliche Mannschaftsleistung.

Männliche U14 der LG Donau-Ries auf dem zweiten Platz

Die Mannschaft der mU12 mit Aaron Fabian, Micha Geib, Jonas Lantiat, Konstantin Lechner und Max Schöniger erreichte mit 3315 Punkten den dritten Platz. Für einige der jungen Athleten war dies der erste Wettkampf und sie konnten wertvolle Erfahrungen sammeln.

Mit einem tollen zweiten Platz wurden die Leistungen der mU14 mit Andreas Buchner, Leland Eder, Timon Geib, Jerome Häusler, Aaron Kramer, und Tomasz Matczuk belohnt. Hierbei beeindruckte besonders Jerome Häusler beim Ballwurf mit einer Weite von 48,5 m und über 800 Meter in der Zeit von 2:36,56 Sekunden. Die Staffel in der Besetzung Jerome Häusler, Aaron Kramer, Timon Geib und Leland Eder konnte in 42,87 Sekunden die beste Zeit in dieser Altersklasse erreichen.

Obwohl die Athleten mit ihren Ortsvereinen über den ganzen Landkreis verstreut trainieren, zeigten sie sich als geschlossene Mannschaften. Zur großen Freude aller Teilnehmer konnten alle Mannschaften einen Podestplatz erringen und mit einer Medaille nach Hause fahren. (AZ)