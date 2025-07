Fünf Bezirksmeistertitel für die LG Donau-Ries

Mit den Schwäbischen Einzelmeisterschaften stand der nächste Höhepunkt im grundsätzlich sehr schönen Rosenaustadion an. Bei hohen Temperaturen wirkt die Form des Stadions aber wie ein Kessel und die Hitze zehrte unheimlich an den Kräften der 18 gemeldeten Athletinnen und Athleten der LG Donau-Ries im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Auftakt aus Sicht der LG Donau-Ries machten die 80-Meter-Hürdensprints mit Marie Weinberger und Teresa Miehling vom VSC Donauwörth bei den W14. Gerade Marie wollte nach dem enttäuschenden Wochenende in Kandel hier zeigen, was in ihr steckt. So ging sie motiviert in den Startblock, wurde aber nach der dritten Hürde von einer neben ihr strauchelnden Athletin so behindert, dass sie selbst stürzte. Nach Einwänden von verschiedenen Seiten durfte sie ihren Lauf wiederholen. Mit aufgeschürftem Knie und noch sichtlich aufgewühlt erreichte sie bei der Wiederholung eine passable Zeit von 13,47 Sekunden. Mit dieser Zeit wurde sie Vizemeisterin in ihrer Altersklasse. In der ganzen Aufregung lief bei den W15 Viktoria Zajitschek mit 13,19 Sekunden persönliche Bestleistung über dieselbe Strecke und wurde damit Dritte bei den W15.

Jonathan Federle qualifiziert sich für Deutsche Meisterschaften

Den Abschluss im Hürdensprint bildete bei den M15 Jonathan Federle vom TSV Rain. Aufgrund der anstehenden Deutschen Meisterschaften in Ulm legte seine Trainerin mehr Wert auf einen technisch sauberen Lauf. Das sollte nicht gelingen, denn es benötigte aufgrund technischer Schwierigkeiten drei Startversuche. Trotzdem wurde Jonathan mit 11,74 Sekunden und deutlichem Vorsprung Schwäbischer Meister. Den nächsten Titel erarbeitete er sich dann über die 300 Meter Hürden mit neuem LG-Rekord in 43,45 Sekunden. Das bedeutet bei seinem ersten Langhürdenlauf überhaupt gleichzeitig eine weitere Qualifikation für Deutsche Meisterschaften.

Gemeinsam mit Moritz Roßmann, Jakob Miehling (beide VSC Donauwörth) und seinem Vereinskameraden Jonas Schöniger startete Jonathan noch in der 4x100Meter Staffel der mU20. Trotz völlig hanebüchenen Wechseln gewannen die Jungs mit fast 80 Meter Vorsprung in 45,20 Sekunden und sicherten sich das nächste Ticket für die kommenden Bayerischen Meisterschaften. Zuvor hatten Jakob Miehling und Jonas Schöniger in einem spannenden Duell über 100 Meter ihre Sprintstärken bewiesen. Jakob hatte hier mit 11,61 Sekunden und neuer persönlicher Bestleistung ganz knapp die Nase vor Jonas (11,62 Sekunden) und sicherte sich Platz zwei.

Jakob Miehling ist schwäbischer Meister über 200 Meter

Über die folgenden 200 Meter verbesserte Jakob Miehling dann seine Bestleistung mit 23,13 Sekunden deutlich und sicherte den nächsten schwäbischen Meistertitel, während Viktoria Zajitschek über die 300 Meter mit neuer Bestleistung von 43,70 Sekunden den Titel nur hauchdünn an die Konkurrenz verlor. Große Freude herrschte über den dritten Platz der wU16-Staffel mit Julia Walter, Amelie Geib, Viktoria Zajitschek und Marie Weinberger über die 4x100Meter mit 52,70 Sekunden unter elf teilnehmenden Staffeln.

Die fruchtbare Zusammenarbeit der LG zeigte sich dann bei den wU20. Da eine schnelle Staffelläuferin des TSV Nördlingen für die 4x100Meter ausfiel, sprang Ellie Ströbele vom VSC Donauwörth kurzfristig ein und gewann gemeinsam mit Eva Eisenbarth, Lina Heinle und Annika Knaus in 52,16 Sekunden den fünften Titel für die LG Donau-Ries. (AZ)

Weitere Ergebnisse:

W14: Marie Weinberger 2. Platz Weit (4,73m)

W15: Viktoria Zajitschek 3. Platz Weit (4,45m)

wU20: Eva Eisenbarth 1. Platz 200m (26,74sec), 2. Platz 100m (13,04 sec); Lina Heinle 3. Platz 100m (13,25 sec); Annika Knaus: 2. Platz 400m (64,89 sec)