Keglerin Lisa Graf holt sensationell Silber bei Europameisterschaften

Die Europäische Breitensport-Freizeitkegel-Union richtete unter der Leitung der VBFK (Vereinigung Bayrischer Freizeitkegler) in München auf den 18 Bahnen des FC Bayern München, die Europameisterschaften im Einzel, aller Altersklassen durch.

Die Konstein-Wellheimerin, Lisa Graf startet unter anderem bei der Hobbykegelrunde für den KC Schellenberg Donauwörth. Bei überregionalen Meisterschaften, wo ein Spielerpass benötigt wird, geht sie für die Scharfschieber Markt-Oberdorf auf Medaillenjagd. Da der Weg zum Training oder der Ostallgäu-Kegelrunde nach Markt-Oberdorf aber sehr weit ist, hat sich Graf entschlossen, bei der Donauwörther Stadtmeisterschaftsrunde mitzuspielen.

Lisa Graf bringt 491 zu Fall

Nun wurde sie für ihre ausgezeichneten Ergebnisse, die sie bei überregionalen Meisterschaften erreichte, vom Landesverband Bayern, für die Europameisterschaften in München nominiert. In der Damenklasse (18-49 Jahre), bekam sie es mit 18 Konkurrentinnen aus verschiedenen Verbänden und Ländern zu tun. Alle Spielerinnen hatten zweimal 50 Schub zu absolvieren: 25 Schub in den Vollen (25 Mal auf neun Kegel) und 25 Schub im Abräumen (es wird solange und oft geschoben, bis alle neun Kegel gefallen sind). Anschließend wird zu den zweiten 50 Schub auf die Nachbarbahn gewechselt.

Dabei bestätigte Graf einmal mehr, dass ihre Erfolge kein Zufall sind. Mit ausgezeichneten 491 Kegeln (davon 329 Kegel in den Vollen und 162 Kegeln im Abräumen) belegte sie in der Endabrechnung einen fantastischen zweiten Rang und darf sich zukünftig Vize-Europameisterin nennen. Nur die Österreicherin Anna Lena Fertschnig vom Landesverband Vorarlberg konnte Grafübertreffen. Sie brachte gar 515 Kegel (328 in den Vollen und 187 im Abräumen) zu Fall. Das Podest vervollständigte die Österreicherin Bianca Greiner, die wiederrum 481 Holz (329 in den Vollen und 152 im Abräumen) erzielte.

Am Start waren Keglerinnen und Kegler aus Deutschland, Österreich, Italien, Rumänien und Luxemburg. Allerdings fehlten einige Verbände aus Osteuropa, denen wohl die Kosten für die Anreise und Übernachtung zu hoch waren. Im Kegelsport werden großteils die Kosten noch selbst von den Aktiven getragen. (AZ)