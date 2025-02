Sulzdorf und Ebermergen verlieren in der Bezirksliga

Trotz großer Spannung bis zum Schluss war letztlich beim Luftgewehr-Bezirksligaduell mit Hubertus Kösingen für die Rote Rose Ebermergen nicht viel zu holen. Ebenso unterlegen waren die Sulzdorfer bei der Schützengilde Hausen-Seglohe, wenn auch nur äußerst knapp.

In der Begegnung Hubertus Kösingen gegen Rote Rose Ebermergen musste sich Ebermergens Martin Göttler in Paarung eins gegen Ulrich Öchslein mit 381:383 Ringen geschlagen geben. Auch die Dame der Roten Rose, Lorena Eberhart, verlor knapp mit 376:379 Ringen gegen Markus Grubauer die Paarung zwei. Wolfgang Göttler auf Paarung drei blieb unter seinen Möglichkeiten und verlor mit 347:363 Ringen gegen den Kösinger Raphael Heindel. Thomas Göttler konnte zwar mit 376:348 Ringen einen Einzelpunkt für Ebermergen holen, was aber letztlich in der Mannschaftswertung keine Rolle mehr spielte. Ebermergen verlor mit 0:3 Punkten und rutschte dadurch auf den letzten Tabellenplatz.

Luftgewehr-Bezirksliga: Sulzdorf unterliegt knapp gegen Hausen-Seglohe

Die erste Mannschaft der St. Sebastian Schützengilde Sulzdorf lieferte sich einen spannenden Wettkampf gegen die Schützengilde Hausen-Seglohe, musste sich jedoch am Ende knapp mit 1:3 geschlagen geben. Auf Position eins ging Christian Mayinger für Sulzdorf an den Start. Trotz einer soliden Leistung von 375 Ringen reichte es nicht zum Punktgewinn, da Katharina Thorwart mit herausragenden 381 Ringen die Oberhand behielt. Anna Schmid zeigte auf Position drei eine souveräne Vorstellung. Mit 375 Ringen ließ sie ihrer Gegnerin Sophia Schreitmiller (368 Ringe) keine Chance und sicherte den 1:1-Ausgleich für Sulzdorf.

Christoph Müller hatte auf Position vier die Chance, Sulzdorf in Führung zu bringen, doch in einem denkbar knappen Duell unterlag er mit 375:376 gegen Jessica Mangold – 1:2. Nadine Schober lieferte sich auf Position zwei ein nervenaufreibendes Duell mit Anna Holzmeier. Beide Schützinnen erzielten 378 Ringe, sodass ein Stechen über den Punkt entscheiden musste. In einer packenden Entscheidung musste sich Schober knapp mit 7:9 geschlagen geben, wodurch Hausen-Seglohe den entscheidenden Punkt zum 1:3-Endstand sicherte. Interessanterweise endete das Mannschaftsergebnis mit jeweils 1503 Ringen unentschieden. Doch durch die gewonnenen Einzelpunkte ging der Sieg an Hausen-Seglohe.

Am Freitag, 14. Februar, findet nun das Bezirksliga-Derby zwischen Rote Rose Ebermergen und St. Sebastian Sulzdorf statt. Sulzdorf könnte mit einem Sieg den dritten Tabellenplatz festigen. Für Ebermergen ist ein Sieg fast schon Pflicht, um aus dem Tabellenkeller zu entkommen. (AZ)