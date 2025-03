Buchdorf und Ebermergen sichern den Klassenerhalt

Die Rundenwettkampf-Saison der Luftgewehrschützen neigt sich dem Ende zu. Der vorletzte Wettkampftag in der Bezirksoberliga und der Bezirksliga hat stattgefunden, und dabei hatten die Mannschaften der Region durchaus Grund zu feiern.

In der Bezirksoberliga waren die Schützen von Immergrün Unterschöneberg bei den Adlerschützen Buchdorf-Baierfeld zu Gast. Auf Position eins erzielte Katrin Frey aus Buchdorf 374 Ringe, was ihre Gegnerin Claudia Rolle mit 385 Ringen toppen konnte. Anna-Lena Eder holte mit ausgezeichneten 389 Ringen den ersten Einzelpunkt nach Buchdorf. Ihr Gegner Tim Leutenmaier erreichte 381 Ringe. Auch Buchdorfs Lara Schlipf entschied ihren Kampf gegen Melanie Rättig mit 381:376 Ringen für sich.

Markus Schlipf erzielte ebenfalls einen Einzelpunkt für Buchdorf. Er trat gegen Thomas Radinger an den Stand und gewann mit starken 384:366 Ringen. Den vierten und letzten Einzelpunkt für die Adlerschützen holte Marina Eder, die gegen Barbara Scherer antrat, mit 370:367 Ringen. Der Wettkampf ging somit an die Adlerschützen Buchdorf-Baierfeld mit 4:1 Einzelpunkten und einem Gesamtergebnis von 1898. Mit diesem Sieg ist den auf Platz vier liegenden Buchdorfern der Klassenerhalt sicher.

Luftgewehr-Bezirksliga: Klarer Sieg für die Schützengilde St. Sebastian Sulzdorf

In ihrem vorletzten Wettkampf der Bezirksliga-Saison 2024/2025 gewannen die Schützen der Schützengilde St. Sebastian Sulzdorf mit 3:1 gegen den Tabellenletzten Kösingen. Krankheitsbedingt musste Sulzdorf auf zwei Stammschützen verzichten. Aufgrund der beiden Ausfälle gab es Bewegung in der Reihenfolge der Paarungen, sodass die Sulzdorferin Nadine Schober in Paarung eins auf Ulrich Öchslein traf. Beide lieferten sich von Beginn an ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst die letzte Serie brachte die Entscheidung: Mit einer 95er-Serie sicherte Schober mit 372:367 Ringen den Punkt für Sulzdorf. Ersatzschütze Christoph Müller fand nicht richtig in den Wettkampf und musste sich am Ende mit 369:378 Ringen Markus Grubauer geschlagen geben. Grubauer holte damit den einzigen Punkt für die Kösinger an diesem Tag.

Sulzdorfs Stammschützin Anna Schmid duellierte sich mit Manuel Meyer. Zunächst schien die Paarung eindeutig für Sulzdorf, doch mit einem 89er-Band von Schmid in der zweiten Serie war mit nur vier Ringen Rückstand wieder alles offen. Schmid steigerte sich zum Ende hin deutlich und beendete den Wettkampf mit einer 95er-Serie, wobei Meyer lediglich mit 86 Ringen ausschoss. Mit 368:354 Ringen holte Schmid den zweiten Punkt für Sulzdorf. Johannes Pantle setzte sich von Anfang an gegen den Kösiner Sebastian Bruckstaller deutlich durch und gewann klar mit 370:349. Mit 3:1 Punkten festigen die Sulzdorfer ihren Tabellenplatz drei.

Ebermergen unterliegt im Bezirksligaduell, sichert sich aber den Verbleib in der Bezirksliga

Zu Gast bei den Schretzheimern konnten die Schützen der Roten Rose Ebermergen nicht viel ausrichten. Martin Göttler auf Paarung eins lag zunächst noch vorne, konnte den Vorsprung aber nicht halten und verlor mit 380:384 Ringen gegen Florian Miehlich. Lorena Eberhart lag wie auch ihre Kameraden von Beginn an hinten. Sie verlor mit 373:387 Ringen gegen Jannick Anzenhofer.

Auch Thomas Göttler musste sich mit 371:381 Ringen Selin Hergöth geschlagen geben. Wolfgang Göttler konnte gegen Susanne Wurm auch nichts ausrichten und verlor mit 359:376 Ringen. Es bleibt für Ebermergen bei Tabellenplatz vier, allerdings mit nur einem beziehungsweise zwei Punkten Abstand auf die Verfolger. Nachdem im letzten Kampf aber die zwei Tabellenletzten aus Kösingen und Hausen gegeneinander antreten, ist der Roten Rose Ebermergen der Verbleib in der Bezirksliga sicher. (AZ)