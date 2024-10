VSG Asbach-Bäumenheim geht ersten Schritt Richtung Klassenerhalt

Schatten und Licht hat der erste Wettkampftag für die erste Asbach-Bäumenheimer Luftpistolenmannschaft in der Bayernliga Südwest bereitgehalten. Zum Wettkampfauftakt hatten die VSG-Schützen auf der eigenen Zehn-Meter-Schießanlage gleich ihren ersten Heimwettkampf. Hier gab es gleich eine deutliche Auftaktniederlage und einen knappen Sieg.

Beim Vormittagswettkampf war Aufsteiger Auerhahn Reinhartshausen (Gau Lech-Wertach) der Gegner, am Nachmittag wurde gegen Edelweiß Stoffen (Gau Landsberg) geschossen. Neben den Hausherren war als viertes Team noch Singold Großaitingen zu Gast. Die Vormittagsbegegnung gegen Reinhartshausen wurde dann auch gleich mit 1:4 Einzelpunkten verloren.

Luftpistolen-Bayernliga: Asbach-Bäumenheim macht ersten Schritt Richtung Klassenerhalt

In der Spitzenpaarung fehlten Marius Hanenberg (362) gegen Markus Högg (365) schlussendlich drei Ringe, die Zweierpaarung verlor Robert Lechner klar mit 367:373 Ringen gegen Markus Wiatrek. Zwei Ringe fehlten Nico Edenhofner (367) in der Mittelpaarung gegen Andreas Müller (369), in der Viererpaarung hatte auch Roland Ermark (360) gegen Manuel Weber (364) zum Schluss vier Ringe zu wenig. Lediglich die Schusspaarung gewann Ersatzschütze Georg Preiß mit 337:334 Ringen gegen Klaus Hatzelmann.

Den zweiten Tageswettkampf gewannen die Asbach-Bäumenheimer dank eines Kraftaktes dann mit 3:2 Einzelpunkten gegen Edelweiß Stoffen. Mit der Tagesbestleistung von 383 Ringen siegte Robert Lechner auf Setzplatz zwei klar gegen Michaela Brosselt-Guggemos. Die Mittelpaarung gewann Nico Edenhofner (367) auch sicher gegen Steffi Böhm-Lutzenberger (359). In der Spitzenpaarung reichten Marius Hanenberg (auch 367) dann zwei Ringe Vorsprung, um gegen Matthias Fischer (365) zu gewinnen und den dritten und entscheidenden Einzelpunkt zu holen. Auf Setzplatz vier verlor Roland Ermark (355) gegen Florian Ettner (357) mit nur zwei Ringen Rückstand und die Schlusspaarung verlor Georg Preiß (342) klar gegen Matthias Ettner (365).

Realistisch gesehen war dies der erste wichtige Sieg für den Klassenerhalt. Am 20. Oktober schießen die Asbach-Bäumenheimer Luftpistolenschützen bei Grüne Eiche Schönbach (Landkreis Aichach), am 3. November ist dann gleich der zweite Heimwettkampftag. (AZ)

Die Tabelle:

Reinhartshausen 4:0/8:2 Kempten II 4:0/6:4 Bund Allach-München 2:2/5:5 Stoffen 2:2/5:5 Raisting 2:2/5:5 Asbach-Bäumenheim I 2:2/4:6 Schönbach 0:4/4:6 Großaitingen 0:4/3:7