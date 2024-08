Underdog Wemding empfängt den Favoriten mit „voller Kapelle“

Die ersten drei Saisonspiele in der Kreisliga Nord sind absolviert. Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

MAIK MOKOS: Zum Auftakt bei der Last-Minute-Niederlage in Holzkirchen und beim verdienten Heimsieg gegen Alerheim hat mich die Mannschaft wirklich positiv überrascht. In Sachen Moral, Kampfgeist und auch taktisch haben wir in diesen beiden Begegnungen sehr überzeugt. Das jüngste Spiel in Oettingen war leider ein Rückschlag. Hier haben wir uns an nichts gehalten, was vorab besprochen wurde. Folgerichtig haben wir vollkommen zurecht 0:2 verloren.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis