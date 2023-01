Ein Olympiasieger geht in Mauren an den Start

Der Dreikönigslauf in Mauren hat zum siebten Mal stattgefunden. Dieter Baumann, der Goldmedaillengewinner in Barcelona 1992, macht den Lauf zu etwas Besonderem.

„Leicht, locker und lächelnd durch den Wald“ gelaufen sind 163 Starterinnen und Starter beim siebten Dreikönigslauf in Mauren. Unter ihnen befand sich auch Langstreckenläufer und Olympiasieger Dieter Baumann.

Viele freiwillige Helfer sorgten dabei im Vorfeld für bestens präparierte sowie beschilderte Strecken, welche von Dutzenden Streckenposten und der Feuerwehr gesichert wurden. Trotz des zu Beginn leichten Nebels garantierten die Temperaturen optimale Laufbedingungen und motivierten die 163 Läuferinnen und Läufer, die teils sehr anspruchsvollen Steigungen beim „Lauf zum Fuchsbau“ zu bewältigen. Rudi Beck von der Laufabteilung des SV Mauren schickte pünktlich um 10 Uhr das Hauptfeld auf die zehn Kilometer lange Strecke mit der Zusatzmotivation: „Heute dürft ihr mit einem Olympiasieger laufen, also strengt Euch an!“ In das Läuferfeld hatte sich auch Dieter Baumann aus Tübingen gemischt, welcher in Barcelona 1992 über 5000 Meter die Goldmedaille errang.

Nur zwei Minuten später startete der Hobbylauf, bei dem es eine sieben Kilometer lange Strecke ohne Wertung für sowohl Läufer als auch Walker zu absolvieren galt. Um 10.10 Uhr ging es dann auch für die Schülerinnen und Schüler auf die knapp drei Kilometer lange Strecke.

Ashaaloo Sufiyaan kommt beim Maurener Dreikönigslauf als Erster ins Ziel

Im Schülerlauf erreichte Henri Schröppel bereits nach 11:00 Minuten das Ziel. Julia Weiland, das erste Mädchen, folgte ihm 1:49 Minuten später über die Zielgerade. Spannend ging es im Feld des Zehn-Kilometer-Laufes mit insgesamt 135 Läufern zu. Bei den Männern konnte sich Ashaaloo Sufiyaan (TSV Oettingen) mit einer Zeit von 38:15 Minuten und damit 16 Sekunden vor Wenzel Kurka (LG Zusam) durchsetzen. Als Dritter lief Matthias Ritzka (SpVgg Riedlingen) nach 39:19 Minuten ins Ziel.

Nach 46:58 Minuten durchlief mit Christine Lernhard vom SV Mauren die erste Frau den Zieleinlauf, gefolgt von Diana Naschwitz (48:05 Minuten) und Kerstin Linder (50:19 Minuten). Alle Ergebnisse sowie die Altersklassenwertungen sind auf der Homepage der LG Donau-Ries und bei raceresult zu finden. Die Veranstalter des SV Mauren nahmen die Läuferinnen und Läufer im Ziel mit Tee, Obst und Kuchen in Empfang.

Der besondere Gast Dieter Baumann sorgte nicht nur beim Start für Aufregung unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auch lange nach dem Zieleinlauf musste er sich den Fragen und vielen Bitten um ein Foto stellen. Er entschloss sich zur Teilnahme am Dreikönigslauf in Mauren, um davon in seiner Kolumne Dorfläufe in der Zeitschrift Runners berichten zu können. Der SV Mauren bedankt sich nicht nur bei den zahlreichen Läufern, sondern auch bei den freiwillig engagierten Helfern, ohne die dieser erfolgreiche Lauf nicht möglich gewesen wäre. (AZ)