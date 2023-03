Florian Prießnitz übernimmt ab jetzt in Mertingen

Plus Nach zwei deutlichen Niederlagen gibt Bernhard Schuster sein Traineramt bei den Kreisliga-Fußballern des FC Mertingen vorzeitig ab. Was die Gründe für seinen Entschluss sind.

Nach dem katastrophalen Auftakt der Fußball-Frühjahrsrunde mit einer 0:4- und einer 0:6-Niederlage hat Bernhard Schuster selbst die Konsequenzen gezogen und sein Amt als Spielertrainer des FC Mertingen schon vorzeitig abgegeben. Er habe sich viele Gedanken gemacht und sei schließlich aktiv auf die Verantwortlichen des FC Mertingen zugegangen. „Ich bin gerade auch ratlos und finde es gut, wenn jetzt neue Impulse gesetzt werden“, erklärt Schuster seinen Entschluss.

Er werde sich nun rein auf seinen Job als Spieler fokussieren. In fünf Jahren beim FCM könne er viele schöne Erlebnisse zurückblicken, wie etwa den Aufstieg in die Bezirksliga 2019. Allerdings habe er sich ein schöneres Ende seiner Trainerlaufbahn dort gewünscht, als zehn Gegentore zu kassieren, wie er zugeben muss.