0:10-Schlappe: Mödingen deklassiert den TSV Bäumenheim

Auch im vierten Spiel blieb Fatih Spor Bäumenheim erfolgreich. Die Truppe von Trainer Enes Ciritci nahm die Hürde FC Osterbuch souverän mit einem 4:0-Sieg. Damit hat Fatih weiterhin eine „weiße Weste“. Ohne Punktverlust ist bisher aber auch Verfolger Steinheim. Der Tabellenzweite der A-Klasse West 3 holte sich bei der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen einen 5:2-Sieg. In der Erfolgsspur bleibt Marxheim/Gansheim, das mit einem 1:0-Auswärtserfolg Tabellennachbar Zusamaltheim hinter sich ließ.

SV Wortelstetten – FC Mertingen II 6:1 (5:1). Die Partie begann spektakulär, die Tore fielen in der Anfangsphase im Zwei-Minuten-Takt. Noah Finis brachte die Gäste aus Mertingen früh in Führung (2). Die Heimelf zeigte sich davon wenig beeindruckt und kam durch Stefan Vogler zum Ausgleich (4.). Tobias Fech traf auf Assist von Jürgen Müller zur 2:1-Führung für den SVW (6.). Bis zum nächsten Torjubel verstrichen dann tatsächlich volle 12 Minuten, ehe Tobias Fech den Vorsprung auf 3:1 ausbaute (18.). Am Ende der ersten Halbzeit sorgte der SVW mit einem Doppelschlag endgültig für klare Verhältnisse: Zunächst traf Jürgen Müller zum 4:1, wenig später war Tobias Fech zum dritten Mal an diesem Nachmittag erfolgreich (41.) Tobias Fech stellte den 6:1-Endstand her (62.). Zuschauer: 50 (stwo)

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – Steinheim 2:5 (1:2). Bereits in der ersten Minute gingen die Brachstädter per Eigentor von Geburtstagskind Basti Lutz in Führung. Zehn Minuten später folgte der Ausgleich durch Philipp Grob, der von „Matze“ Mayerle perfekt in Szene gesetzt wurde. Daniel Chirica brachte in der 25. Minute Kbrom Abrahale in Position, der den Ball perfekt aus 22 Metern über Gästekeeper Denis Bores zum ins Tor hob (25.). Nach der Pause trafen für den SSV Severin Hungbauer (46.), Mohammed-Ashraf Alrabal (60.) und Marco Zoch (64.). Josif Crciunesc verkürzte in der Nachspielzeit auf 2:5. Zuschauer: 120. (stwo)

Tabellenführer Fatih Spor Bäumenheim lässt nichts anbrennen

FC Osterbuch - Fatih Spor Bäumenheim 0:4 (0:2). Der Tabellenführer ließ auch in Osterbuch nichts anbrennen und ging durch Halil Samsa (28.) in Führung. Abdullah Samsa erhöhte auf 0:2 (34.). Mit dem dritten Fatih-Spor-Treffer sorgte Enes Ciritci für eine Vorentscheidung. Trainer Ciritci konnte es sich leisten, Leistungsträger auszuwechseln, nachdem Samed Yilmaz das 0:4 markiert hatte (67.) Zuschauer: 75. (dz)

VfL Zusamaltheim – FC Marxheim/Gansheim 0:1 (0:0). Beide Teams schenkten sich nichts. Über weite Strecken begegneten sie sich auf Augenhöhe. Nach einer torlosen ersten Halbzeit blieb Marxheims Lukas Zastrow in der Kabine. Für ihn rückte Marius Ritzer ins Team. In der 70. Minute glückte Spielertrainer Christian Langhammer das „goldene Tor“. Mit dem knappen Sieg zogen die Donautaler in der Tabelle an Zusamaltheim vorbei. Zuschauer: 70. (bih)

SG Mödingen/B.-Finningen – TSV Bäumenheim 10:0 (7:0). Die Hausherren feierten den ersten Saisonsieg. Sie spielten sich in einen Spielrausch und verpassten Bäumenheim eine bittere Schlappe. Schon zur Pause war TSV-Trainer Utz klar, dass es nur noch um eine Schadensbegrenzung ging, nachdem sein Team mit 0:7 zurücklag. Die Tore für die Heimelf erzielten Florian Scherer (10.), Tim Löhnert (18.), Felix Löhnert (26.), Fabian Spiegel (41.), Jonas Hördegen (43.), Roman Aufheimer (47.,80.) und Emanuel Schwenk (61.). Zuschauer: 85. (dz)