SG Monheim triumphiert im Derby gegen Buchdorf-Baierfeld

Die SG 1858 Monheim 1 hat die Rundenwettkampf-Saison in der Luftgewehr-Bezirksoberliga mit einem beeindruckenden 4:1-Erfolg gegen die Adlerschützen Buchdorf-Baierfeld abgeschlossen. In einem spannenden Derby lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven Wettkampf, doch Monheim bewies einmal mehr seine Klasse und sicherte sich den Sieg mit 1920 Ringen.

Zum Auftakt setzte die Monheimerin Nadine Schwertberger auf Position eins ein erstes Ausrufezeichen. Sie begann mit einer starken 98er-Serie und zeigte über den gesamten Wettkampf hinweg eine konstante Leistung. Ihre Gegnerin Katrin Frey konnte mit einer 92er-Serie nicht mithalten und lag bereits nach der ersten Serie sechs Ringe zurück. Zwar verbesserte sie sich mit 96 Ringen in der zweiten Serie, doch Schwertberger blieb souverän und baute ihren Vorsprung weiter aus. In der zweiten Wettkampfhälfte konnte sie ihre Überlegenheit ausspielen und sich mit 386:378 Ringen souverän durchsetzen.

Monheimer Schützen zeigen sich stark

Auch der Monheimer Karel Kuba auf Position zwei ließ seiner Gegnerin keine Chance. Er startete mit zwei fast perfekten Serien von 98 und 99 Ringen, bevor er im zweiten Wettkampfabschnitt weiter nachlegte. Mit zwei weiteren 98er- und 99er-Serien unterstrich er seine überragende Form und war mit 394 Ringen der beste Schütze des Tages. Seine Gegnerin Annalena Eder zeigte mit 381 Ringen ebenfalls eine starke Leistung, konnte jedoch gegen Kubas herausragendes Ergebnis nichts ausrichten.

Niklas Nigel machte den Sieg für Monheim schließlich perfekt. Er startete mit einer starken 97er-Serie und hielt den Druck konstant hoch. Lara Schlipf kämpfte sich zwar mit zwei 95er-Serien heran, doch Nigel blieb stabil und verteidigte seinen Vorsprung. Am Ende siegte er mit 384:376 Ringen und holte den entscheidenden vierten Punkt für Monheim. Besonders in den letzten Serien machte sich Nigels Konstanz bemerkbar, während Schlipf gegen Ende etwas nachließ.

Matthias Gnugesser baute auf Position 5 die Führung weiter aus. In einem engen Duell gegen Marina Eder schenkten sich beide Schützen nichts. Beide begannen mit soliden Serien von 92 Ringen, doch während Gnugesser im weiteren Verlauf mit zwei 94er-Serien kontern konnte, kam Eder nur auf 90 und 96 Ringe. Mit 376:370 Ringen ging auch dieses Duell an Monheim.

Einzig Markus Schlipf punktet für Buchdorf-Baierfeld

Den einzigen Punkt für Buchdorf-Baierfeld holte Markus Schlipf auf Position vier. Gegen Jens Christ entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das erst mit dem letzten Schuss entschieden wurde. Christ begann mit 94 und 98 Ringen stark und lag zwischenzeitlich in Führung. Doch Schlipf hielt mit 95 und 95 Ringen dagegen und hatte in der entscheidenden Phase das bessere Ende für sich. Mit einer 94er-Schlussserie gegenüber 93 Ringen von Christ drehte Schlipf das Match und gewann hauchdünn mit 381:380 Ringen.

Mit diesem verdienten 4:1-Sieg beendet Monheim die Saison auf einem starken Niveau und bestätigt seine herausragende Form. Die Mannschaft zeigte über die gesamte Runde hinweg eine geschlossene Teamleistung und bewies erneut ihre Qualität. Buchdorf-Baierfeld hingegen konnte phasenweise gut mithalten, musste aber anerkennen, dass Monheim an diesem Abend die konstantere Mannschaft war. Nun gilt es für beide Teams, sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Während Monheim sich nun große Hoffnungen auf den Aufstieg in die Schwabenliga machen kann, wird Buchdorf nächste Saison der einzige Vertreter des Schützengaus Donau-Ries in der Bezirksoberliga sein. (AZ)