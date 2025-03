Monheim macht sein Meisterstück

Die erste Luftgewehr-Mannschaft der SG 1858 Monheim hat mit einer beeindruckenden Teamleistung erneut ihre Klasse unter Beweis gestellt. Im Heimduell gegen die Bürgerliche Schützengesellschaft Offingen setzte sich Monheim mit 4:1 Punkten (1922:1892 Ringe) durch und sicherte sich damit schon vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksoberliga.

Den einzigen Punkt für die Gäste holte Hermann Hins auf Position fünf. In einem spannenden Duell gegen Matthias Gnugesser lieferten sich beide Schützen einen ausgeglichenen Wettkampf. Während Gnugesser mit 93, 97 und 97 Ringen stark in den Wettkampf startete, blieb Hins konstant und sicherte sich mit einer 97er-Schlussserie knapp den Sieg mit 383:381 Ringen. Auf Position vier ließ Jens Christ seinem Gegner Stefan Mailänder keine Chance. Zwar startete Christ mit einer verhaltenen 92er-Serie, doch danach legte er mit 97, 98 und 98 Ringen ordentlich nach. Mailänder konnte vor allem zu Beginn nicht mithalten und lag nach drei Serien bereits entscheidend zurück. Am Ende setzte sich Christ deutlich mit 385:371 Ringen durch und stellte den 1:1-Ausgleich her.

Karel Kuba schießt zwei 100er-Serien für die SG Monheim

Das Match auf Position drei zwischen Niklas Nigel und Armin Pfäffle war bis zum Schluss spannend. Beide Schützen lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei Nigel mit 97 Ringen stark begann. Pfäffle hielt mit einer konstanten 95er Serie dagegen. Doch in der letzten Phase konnte Nigel mit einer starken 94er-Serie den knappen 380:377-Sieg einfahren und Monheim mit 2:1 in Führung bringen. Karel Kuba war auf Position zwei der überragende Schütze des Tages. Er begann mit zwei soliden Serien von 97 und 95 Ringen, bevor er im zweiten Wettkampfabschnitt richtig aufdrehte. Mit zwei perfekten 100er-Serien setzte er ein echtes Ausrufezeichen und ließ Emma Schedel (381 Ringe) keine Chance. Mit seinen 392 Ringen machte er den vorzeitigen 3:1-Sieg für Monheim perfekt.

Den Schlusspunkt setzte Nadine Schwertberger auf Position eins. Sie begann stark mit einer 97er-Serie, ließ eine 95er-Passe folgen und fand dann wieder zu ihrer gewohnten Konstanz. Ihre Gegnerin Katja Olah hielt mit 380 Ringen gut dagegen, doch Schwertberger ließ nichts anbrennen und sicherte mit 384:380 Ringen den 4:1-Endstand für Monheim.

Letzter Wettkampf gegen Buchdorf-Baierfeld

Mit diesem überzeugenden Heimsieg festigt Monheim seine Spitzenposition in der Bezirksoberliga. Selbst rechnerisch ist den Monheimern die Meisterschaft bei einem noch ausstehenden Duell nicht mehr zu nehmen. Der letzte Wettkampftag der Bezirksoberliga (Gruppe 4) findet am 21. März statt. Dann ist der Meister zum Derby zu Gast bei den Adlerschützen Buchdorf-Baierfeld, die noch zwei Wettkämpfe zu bestreiten haben. (AZ)

Bezirksoberliga, WK Teampkt./Einzelpkt.

1. Monheim 19 16:2 35:10

2. Unterschöneberg 18 12:4 25:15

3. Baldingen 18 8:8 17:23

4. Buchdorf-Baierfeld 18 6:10 17:23

5. Offingen 19 6:12 18:27

6. Oettingen 18 2:14 13:27