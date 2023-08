Motocross

Knapp 2000 Zuschauer sehen das ADAC-Motocross in Warching

Plus Die MVW-Fahrer Maier und Hofmann zeigen starke Auftritte bei der deutschen Meisterschaft. Sie trotzen Regen und Matsch beim Heimrennen.

Nach langer Abstinenz sind am vergangenen Sonntag die Moto-Cross-Seitenwagen mit zwei Wertungsläufen zur deutschen Meisterschaft (DM) an den Warchinger Schimmelberg zurückgekehrt. Ferner wurden zwei Wertungsläufe der Quad-DM ausgetragen. Als dritte Rennklasse fand ein Clubsportrennen für Solomotorräder statt, welches hubraumoffen ausgeschrieben war.

Das letzte Rennen auf so hohem internationalem Niveau fand am Schimmelberg im Jahr 2009 statt. In der Folgezeit waren die Sportler des ADAC-Ortsclubs überwiegend in den regionalen Rennklassen vertreten. Die jungen MVW-Talente Leon Hofmann (22) aus Monheim bei den Seitenwagen und Paul Maier (18) aus Wemding bei den Quads absolvieren dieses Jahr erstmals eine komplette Rennsaison bei der deutschen Meisterschaft. Entsprechend hatte der Motorsportverein Warching e.V. im ADAC (MVW) allen Grund, seinen Lokalmatadoren eine große Bühne mit Heimvorteil zu bieten.

