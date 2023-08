Beim MV Warching wird es laut und schnell

Der MV Warching richtet Rennen der Deutschen Meisterschaften im Moto-Cross aus. Dabei zeigen die Quad- und die Seitenwagenfahrer ihr Können.

Anlässlich des 50. Jubiläums der Vereinsgründung des MV Warching findet am Sonntag, 6. August, eine internationale Moto-Cross-Veranstaltung statt am Warchinger Schimmelberg. Bereits seit Wochen sind die Mitglieder des ADAC-Ortsclubs aktiv in der Vorbereitung und bringen die Strecke und den umliegenden Bereich auf Vordermann, um Besuchern und Teilnehmenden beste Rennbedingungen zu bieten. Auf der 1.900 Meter langen Strecke werden die Internationalen Deutschen Meisterschaften der Seitenwagen sowie der Quads ausgetragen.

Spannende Rennen sind zu erwarten

Die aktuelle Punktesituation in der Gesamttabelle lässt spannende Rennen und Positionskämpfe erwarten. Auf hohem Niveau dabei sind die Lokalmatadore des Motorsportverein Warching: Paul Maier (18) aus Wemding (DM Quad) und das Gespann Leon Hoffmann (21, Fahrer) aus Weilheim/ David Decker (30, Beifahrer) aus Altdorf (DM Seitenwagen) wollen am Schimmelberg eine gute Leistung zeigen und den Fans spannenden Sport bieten. Daneben werden in der offenen Clubsportklasse Solofahrer mit Zwei- und Vier-Takt-Motorrädern über die steilen Auf- und Abfahrten jagen. Auch hier nehmen Vereinsfahrer mit langjähriger MX-Erfahrung teil: So gehen mit Jugendleiter Mike Varga (39) aus Buchdorf und Rainer Dörr (30) aus Monheim zwei erfahrene Solisten an den Start, welche die Strecke bestens kennen. Doch auch hier hat sich Konkurrenz angekündigt, die unter anderem sogar aus der Schweiz anreist.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren frei. Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren bezahlen 10 Euro Eintritt, ab 18 beträgt der Eintritt 15 Euro (ermäßigt für Azubi/Schüler/schwerbehinderte Personen 10 Euro). Für die Verpflegung stehen mehrere Stände zur Verfügung.

Am Infostand des Vereins gibt es für interessierte junge Rennfahrer alles zu erfahren, was den Einstieg in die beim Warchinger ADAC-Ortsclub angebotenen Sportarten Moto-Cross, Enduro und Trial angeht. Dort sind auch die vereinseigenen HVR-Elektromotorräder zu sehen, mit denen Anfänger durch die stufenlos regulierbare Leistung behutsam an den Sport herangeführt werden können. (AZ)

Alle Infos und der Zeitplan gibt es online unter www.moto-warching.de.