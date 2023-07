MV Warching: Mit Schweizer Hilfe geht's in Sachsen nach vorne

Beim Hahneberg-Rennen zeigen die MVWler Paul Maier aus Wemding und Leon Hofmann aus Weilheim ihr Können. Ein Renn-Veteran leistet wertvolle Unterstützung.

Am Hahneberg bei Paneschwitz–Kuckau (Sachsen) haben wieder internationale Motocrossläufe für Solos, Quads und nach längerer Pause auch für Seitenwagen stattgefunden. Der MV-Warching konnte mit dem 18-jährigen Quadfahrer Paul Maier aus Wemding auf seiner Honda 450 und dem aus dem Monheimer Stadtteil Weilheim stammenden, 21-jährigen Seitenwagenfahrer Leon Hofmann auf seiner VMC/Mega zwei DM-Fahrer ins Rennen schicken. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten waghalsige Überholmanöver und 30-Meter-Sprünge. Dank etwas Hilfe aus der Schweiz wurde es ein ganz besonderes Rennen für Hofmann.

Nachdem sein Beifahrer David Decker verhindert war, konnte sich der Weilheimer den 57-jährigen Schweizer Routinier Bruno Kälin ins Beiboot holen, und mit dessen Ruhe und Gelassenheit, sowie seinen Tipps, konnte der MVWler sein bisher bestes Ergebnis einfahren. Bereits im Zeittraining erreichte er mit Platz elf seine bisher beste Platzierung in der Qualifikation. Der Start des ersten Laufs verlief etwas verhalten, hatte der 21-Jährige doch noch die Stürze der vergangenen Rennen im Kopf. Doch angetrieben von seinem Beifahrer fuhren die beiden als 13. um die erste Kurve und gaben ordentlich Gas.

Gute Arbeit der Mechaniker des MV Warching

Kälins Devise „nach vorne fahren, nicht zurückschauen, Vollgas geben und Spaß haben“ war wohl genau richtig. Hofmann und Kälin sprangen die über 20 Sprünge nahezu perfekt und kämpften sich Platz für Platz nach vorne. So beendeten sie den ersten Lauf auf dem umjubelten zehnten Platz. Den Sieg holte sich Tim Prümmer aus Hürtgenwald, ebenfalls mit Ersatzbeifahrer unterwegs, vor Benjamin Weiß und Patrick Schneider aus Höchst auf Platz zwei und den sympathischen Lokalmatadoren Nick Uhlig und Nick Kutschke, die von der heimischen Kulisse mächtig gefeiert wurden.

Leon Hofmann vom MV Warching und sein Beifahrer Bruno Kälin wurden beim Rennen am Hahnenberg Siebter. Foto: Angela Hofmann

In der Pause wurden von den Mechanikern Manne Staud und Max Schneider Luftfilter gewechselt und jede Schraube der VMC kontrolliert. Sie machten einen klasse Job, und das sollte sich auszahlen. Beim Start zum zweiten Lauf konnte Hofmann einen Tipp seines erfahrenen Beifahrers umsetzten und kam als Achter um die Kurve. Im Hauptfeld behaupteten die beiden sich perfekt und konnten über drei Runden sogar Weiß/Schneider hinter sich lassen, ehe der Führende der DM eine Lücke zum Überholen nutzen konnte. Der MVWler fuhr, angetrieben von Bruno Kälin, ein hervorragendes Rennen, konnte sogar noch die Lokal-Matadoren Uhlig/Kutschke und Janecke/Bothur überholen und schloss den zweiten Lauf auf einem überragenden siebten Platz ab. Die Freude im Team war riesengroß, denn die beiden hatten damit in der Tageswertung Platz sieben erreicht. Den Gesamtsieg holte sich Prümmer vor Weiß/Schneider und den Weinmann-Brüdern.

Paul Maier wird Zwölfter mit dem Quad

Paul Maier musste im extrem stark besetzten Fahrerfeld mit über 50 Quads in der Gruppe A starten. Im Kampf um die Qualifikation – es dürfen gesamt nur 30 Quads an den Start – erreichte er in seiner starken Gruppe den guten achten Platz. Dies bedeutete am Start leider nur die zweite Reihe. Zum Beginn des ersten Laufes befand Maier sich auf der 17. Position und konnte sich Runde für Runde auf Platz 14 verbessern. Im zweiten Start lief es besser und der Wemdinger konnte das Rennen nach einem sehenswerten Kampf mit seinem Vordermann über mehrere Runden mit einem ordentlichen zwölften Platz abschließen. Somit erreichte er einen, angesichts der enorm starken Konkurrenz aus mehreren Ländern, sehr guten zwölften Platz in der Gesamtwertung.

Das nächste DM-Rennen findet am 6. August für beide MVWler im Monheimer Stadtteil Warching statt. Auf ihrer Heimstrecke wollen Hofmann und Maier den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Können ihrer Sportart zeigen und werden ordentlich Gas geben, wenn es am Schimmelberg nach langer Zeit endlich wieder heißt: „Startet die Motoren!“ (AZ)