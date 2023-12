Münster/Holzheim

07:00 Uhr

Das ist der neue Coach der SG Münster/Holzheim

Plus Die SG Münster/Holzheim verpflichtet zum Sommer einen neuen Trainer. Der bisherige Coach Thomas Wiesmüller hört auf eigenen Wunsch auf – hat aber noch ein großes Ziel vor Augen.

Die Spielgemeinschaft Münster/Holzheim wird in der kommenden Saison einen neuen Trainer haben. Der bisherige Coach Thomas Wiesmüller beendet sein Engagement im Sommer auf eigenen Wunsch. „Dann sind es vier Jahre, die ich in Münster bin, zwei davon im Rahmen der SG. Die Mannschaft kann sicher einen neuen Impuls und eine andere Ansprache vertragen. Noch ausschlaggebender für meine Entscheidung ist aber, dass ich nun wirklich einmal mehr Zeit mit der Familie verbringen will“, erklärt, der 37-jährige verheiratete Vater von drei Kindern. „Es braucht auch gar kein anderer Verein bei mir anrufen – wirklich“, so Wiesmüller.

Vonseiten der SG hätte man gerne mit ihm weitergemacht. „Thomas ist ein Top-Trainer und hat hier auch großen Erfolg, Da braucht man sich ja nur unsere Ergebnisse anschauen“, sagt Stefan Kühling, Abteilungsleiter aus Holzheim. Die SG liegt zur Winterpause auf Rang eins in der Kreisklasse Neuburg, in der vergangenen Spielzeit war man Zweiter und unglücklich in der Aufstiegsrelegation gescheitert. Den Sprung in die höhere Klasse will Wiesmüller dieses Mal unbedingt schaffen: „Das ist mein klares Ziel und auch das der Mannschaft. Für mich wäre ein Aufstieg natürlich der ideale Abschied.“

