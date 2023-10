Kampfgeist der Donauwörther Baskets wird nicht belohnt

Gegen den ESV Staffelsee stecken die Bayernliga-Basketballer des VSC Donauwörth einen 65:83-Niederlage ein - und gehen erhobenen Hauptes vom Feld.

Die Basketballer des VSC Donauwörth haben beim ESV Staffelsee im vierten Saisonspiel erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Nach einer guten ersten Hälfte ging den Bären gegen Ende die Luft aus und sie verloren mit (83:65). Dennoch ging das Donauwörther Team mit erhobenem Haupt aus dem Spiel.

Die Partie startete auf Augenhöhe. Die Mannverteidigung von VSC-Coach Benni Vogel stand größtenteils stabil und auch die Offensive lief deutlich besser als in den vergangenen beiden Partien. Erst gegen Ende des ersten Viertels konnte der Gastgeber sich mit 21:16 leicht absetzten. Jedoch ließen sich die Bären aus Donauwörth nicht beirren und spielten weiterhin konstant. Sie kämpften sich mit guter Defensive wieder heran und konnten den Abstand auf 39:37 zur Halbzeit verkürzen.

"Super erste Halbzeit" reicht nicht zum Sieg für die VSC Baskets Donauwörth

„Wir machen eine super erste Halbzeit, wenn wir unsere Chancen besser nutzen, gewinnen wir das Spiel!“ – mit diesen Worten schickte Benni Vogel seine Mannschaft in die zweite Hälfte. Auch hier entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Auf jede offensive Aktion von Staffelsee hatte der VSC eine Antwort. Zum letzten Viertel zeigte das Scoringboard 56:51 an. Hier zeigte der Gastgeber nun seine Klasse. Fünf Minuten vor dem Ende konnte der ESV dank einer sehr guten Trefferquote einen zwölft Punkte-Vorsprung herausspielen. Auch eine Verteidigungsumstellung der Bären half dagegen nicht. Offensiv schafften es die VSC Baskets Donauwörth nicht mehr, so klare Aktionen wie in den 30 Minuten davor zu zeigen. Somit verloren die Gäste, wobei der Spielstand nicht den Spielverlauf widerspiegelt.

„Unser Ziel für heute war es, ein gutes Spiel abzuliefern. Das haben wir geschafft, auch wenn wir verloren haben. Staffelsee wird um den Aufstieg mitspielen. Dementsprechend müssen wir hier nicht gewinnen. Wir nehmen jedoch den positiven Wind mit in die nächste Partei am Samstag.“ Fasst Benni Vogel das Spiel zusammen. (AZ)