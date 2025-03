Neue Sportstationen im Landkreis Donau-Ries fördern Motivation und Bewegung

Gespannt schaut Jan aus Fünfstetten auf den kleinen Bildschirm eines weißen Kastens, der auf einem Eimer steht. Er hält sein buntes Armband der rechten Hand an das Gerät, bis es piepst, geht in Ausgangsposition, greift den Handball ganz fest und wartet auf das Startsignal. Dann geht es auch schon los. Jan sprintet etwa 15 Meter los, an vier Hüttchen vorbei und dann dribbelnd im Slalom zurück zu rennen. An dem weißen Gerät ist eine Lichtschranke angebracht, die die Zeit misst: 7,2 Sekunden hat Jan für die Strecke benötigt - das Gerät bestätigt ihn mit vier Sternen und einem „sehr gut.“

