Nicolas Bock ist Bayerischer Karate-Meister

Das Karate-Team des TSV Monheim reiste nach Burgkirchen zu den Bayerischen Meisterschaften der Kinder, Schüler, Leistungsklasse, Masters und Parakaratekas. Mit zwölf hochmotivierten Sportlern stellten sich die Jurastädter der starken Konkurrenz

Der Wettkampftag begann mit den Nachwuchssportlern. Julia Michel war die erste Monheimerin auf der Matte. Trotz eines beherzten Einsatzes unterlag sie in der ersten Runde gegen eine starke Gegnerin aus Straubing. Da diese später ins Finale einzog, erhielt Julia die Chance auf Bronze, verpasste jedoch knapp die Platzierung und landete auf Rang elf. Als nächste traten Mirija Bock und Maresa Schreiber an. Während Mirija sich bereits in der ersten Runde geschlagen geben musste, kämpfte sich Maresa bis auf einen respektablen siebten Platz vor. Auch Vega Cuervo Acebedo zeigte eine starke Leistung und erreichte Rang neun. Der einzige männliche Starter in dieser Disziplin, Eliah Hurler, bewies großen Kampfgeist. Nach mehreren Runden schaffte er es bis ins kleine Finale und sicherte sich schließlich die Bronzemedaille.

Gold und Silber in Kumite für den TSV Monheim

Am Nachmittag stand Kumite (Freikampf) auf dem Programm. Gregor Poisel zeigte eindrucksvolle Leistungen und zog ins Finale ein, musste sich dort jedoch geschlagen geben und gewann Silber. Nicolas Bock hingegen ließ sich von der starken Konkurrenz nicht beirren. Mit Unterstützung seines Trainers Tim Brandner kämpfte er sich unaufhaltsam durch das Teilnehmerfeld und errang als einziger Monheimer die Goldmedaille. Jonah Hurler konnte sich ebenfalls stark präsentieren. Erst im Halbfinale musste er eine knappe Niederlage hinnehmen, durfte sich aber am Ende über Bronze freuen. Eliah Hurler startete auch im Kumite, doch dieses Mal war die Konkurrenz zu stark und er schied in den Vorrunden aus.

Das Kumite-Team mit Gregor Poisel, Jonah Hurler und Gracjan Luc ergatterte noch eine weitere Medaille für Monheim. Das Trio erkämpfte sich den dritten Platz und sicherte somit eine weitere Bronzemedaille. Im Einzel konnte Gracjan sich trotz starker Leistung nicht auf das Podest kämpfen.

Leistungsklasse mit starker Konkurrenz

Am nächsten Wettkampftag gingen die Athleten der Leistungsklasse an den Start: Tim Brandner, Tina Zehentbauer und Sarah Brandner vertraten die Farben des TSV Monheim. Den Auftakt bildeten die Kata-Wettkämpfe. Sarah Brandner konnte sich nicht auf den vorderen Plätzen behaupten und musste sich früh geschlagen geben.

Im Kumite trat Tim Brandner in der Einzelkategorie an und sicherte sich einen verdienten dritten Platz. Tina Zehentbauer startete erstmals in einer neuen Gewichtsklasse, die stark besetzt war. Trotz kämpferischer Leistung musste sie sich, ebenso wie Sarah, früh geschlagen geben. Den Abschluss bildete das Schwaben-Team mit Tim Brandner. Das Team überzeugte mit einer geschlossenen Leistung und erkämpfte sich die Silbermedaille.

Trainer zieht positive Bilanz

Trainer Thomas Brandner zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seiner Athleten. „Unsere Sportler haben sich gut präsentiert und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir wissen nun, an welchen Stellschrauben wir bis zum nächsten Wettkampf arbeiten müssen,“ resümierte Brandner. Mit einer Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaillen konnte das Monheimer Team die Bayerischen Meisterschaften 2025 erfolgreich und mit einem positiven Fazit abschließen. (AZ)