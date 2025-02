Hartes Auswärtsspiel endet für Donauwörth mit einer Niederlage

In einem hart umkämpften Bezirksoberliga-Auswärtsspiel in Schrobenhausen musste sich der VSC Donauwörth mit 80:68 geschlagen geben. Trotz aktueller personeller Herausforderungen zeigte das Team Einsatz, holte jedoch nicht den ersehnten Auswärtssieg.

Das Auswärtsspiel in Schrobenhausen hatte für die Donauwörther bereits ungünstige Vorzeichen, denn Ausfälle von Leon Merkle, Jason Frederix, Benedikt Veh und Johannes Gölkel machten es nicht gerade einfacher. Trotzdem starteten die Bären vielversprechend in der Offensive und erarbeiteten sich früh eine 14:6-Führung. Nach einer Auszeit fanden die Schrobenhausener jedoch besser in ihren offensiven Rhythmus, besonders von der Dreipunktelinie, und reagierten mit einem Lauf vor dem Viertelende. Das erste Viertel gewannen so, trotz gutem Start der Donauwörther, die Gastgeber mit 28:24.

VSC Baskets Donauwörth bleiben in Schlagdistanz

Im zweiten Spielabschnitt gerieten die Donauwörther offensiv in Schwierigkeiten. Zahlreiche Ballverluste und verlegte Korbleger ermöglichten es den Schrobenhausenern, ihre Führung auf 47:37 auszubauen. Trainer Holger Grabow animierte seine Spieler in der Halbzeitpause, in den restlichen 20 Minuten alles zu geben: „Der Ausgang der Partie ist noch völlig unklar – es gilt, die sich bietenden Chancen effizienter zu nutzen.“

Im dritten Viertel wurde das Spiel wieder ausgeglichener. Besonders Joshua Korn überzeugte auf Donauwörther Seite, indem er über zahlreiche Mitteldistanzwürfe wichtige Punkte erzielte – so blieben die Bären stets in Schlagweite der Gastgeber. Die Schrobenhausener konnten in dieser Phase nie einen deutlichen Vorsprung herausspielen, sodass das Duell spannend blieb.

Bären empfangen als nächstes Tabellenführer Sonthofen

Im letzten Viertel übernahmen die Gäste das Kommando und bauten zwischenzeitlich eine Führung von bis zu 17 Punkten auf. Die Donauwörther reagierten nach einer Auszeit prompt mit einer Aufholjagd, doch dann kam es zu einem kuriosen Zwischenfall: Technische Probleme an der Wurfuhr führten circa vier Minuten vor Schluss zu einer Unterbrechung, während zunächst unklar war, wie das Spiel fortgesetzt werden sollte. Nach der Wiederaufnahme fanden die Donauwörther nicht mehr zu ihrem gewohnten Spielrhythmus zurück. Obwohl sie den Rückstand kurzzeitig auf acht Punkte reduzieren konnten, endete das Spiel schlussendlich mit 80:68 zugunsten der Gastgeber. Joshua Korn und Marco Stampfer waren mit jeweils 16 Punkten die Topscorer für den VSC.

Die kommenden Aufgaben werden für die Donauwörther Basketballer keinesfalls leichter: „Wir wissen, dass uns ein harter Kampf erwartet, aber wir sind bereit, alles zu geben“, betont Aufbauspieler Johannes Lechner mit Blick auf das kommende Spiel. Denn am Samstag um 19.30 Uhr im heimischen Stauferpark empfängt der VSC den Tabellenführer aus Sonthofen. (AZ)

VSC Baskets Donauwörth: Bludshyi (4), Cirone (9), F. Grabow (4), H. Grabow, Korn (16), Krippner (9), Lechner (4), Mitlehner (4), Stampfer (16), Zümbül (2)