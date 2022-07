Wemdinger Schüler dominieren beim Kreissportfest

Junge Leichtathleten aus der Region messen sich in Nördlingen. Dabei schneiden die Jugendlichen der Anton-Jaumann-Realschule aus der Wallfahrtsstadt besonders gut ab.

Bei bestem Leichtathletikwetter fand das diesjährige Kreissportfest der Mittelschulen und weiterführenden Schulen im Gerd-Müller-Stadion des Rieser Sportparks statt. Ein großes schulsportliches Ereignis, denn es nahmen insgesamt 26 Mannschaften aus acht Schulen des Landkreises Donau-Ries teil (sieben Mittelschulen, eine Realschule), um in sechs verschiedenen Wettkampfklassen gegeneinander anzutreten. Ermittelt wurden dabei die besten Einzel- und Mannschaftsergebnisse in den Disziplinen Lauf (Mittel- und Kurzstrecke), Sprung (Weit- und Hochsprung), Wurf und Kugelstoß.

Der Fachberater für Sport, Andreas Weinig, begrüßte die rund 200 Sportler und zahlreichen Ehrengäste. Die zweite Bürgermeisterin der Stadt Nördlingen, Rita Ortler, eröffnete die Veranstaltung. Weitere Ehrengäste waren Tobias Schäfer vom Staatlichen Schulamt, Sandro Weber von der Sparkasse, Werner Freißler als BLSV-Vertreter und Karl Stempfle vom Liegenschaftsamt Nördlingen sowie Schulamtsdirektorin im Ruhestand Renate Heinrich.

Wemdinger Realschülerinnen schneiden am besten ab

Bei den drei verschiedenen Altersklassen der Mädchen hatte die Anton-Jaumann-Realschule Wemding gleich dreimal die Nase vorn: Die Wemdinger Schülerinnen gewannen in der Wettkampfklasse (WK) IV und III vor der Mittelschule Nördlingen und machten die Siegerinnen in der WK II unter sich aus.

Bei den Mädchen wurden auch dieses Jahr wieder hervorragende Leistungen geboten: In der WK IV lief beim 800-Meter-Lauf Eva Löfflad (MS Nördlingen) der Konkurrenz knapp davon und siegte in 3:11 Minuten. Ksenia Schadko (MS Donauwörth) gewann beim Wurf (30 Meter) und beim Weitsprung (4,27 Meter) setzte sich Alina Dydyrko (MS Nördlingen) durch. Siegreich beim 50-Meter-Lauf mit 7:79 Sekunden war Anna Rabenseifner (RS Wemding).

In der WK III heimste Jasmin Rathsam (RS Wemding) beim Weitsprung mit 4,15 Metern den Einzelsieg ein. Im 75-Meter-Sprint gewann Luisa Herdle (RS Wemding/10,83 Sekunden). Der Sieg im 800-Meter-Lauf ging mit 2:52 Minuten an Julia Weiland (RS Wemding). Im Kugelstoßen erzielte Jasmin Bevilacqua (MS Nördlingen) mit 6,92 Metern die größte Weite. Der Einzelsieg im Weitwurf ging mit 41 Metern an Magali Calendini (MS Donauwörth).

In der WK II gewann Isabell Strauß den Hochsprung (1,30 Meter), Anna Jung siegte im Kugelstoßen mit 6,60 Meter. Während Liara Keppler den Weitsprung (4,47 Meter) für sich entscheiden konnte, gewann Shanice Czorny den 100-Meter-Sprint (14,70 Sekunden). Diana Bissinger und Katharina Hörmann kamen über 800 Meter zeitgleich mit einer Zeit von 3:02 Minuten ins Ziel (alle RS Wemding).

Starke Ergebnisse bei den Buben aus dem Landkreis Donau-Ries

Der Wettkampf der Buben brachte zwei Siegerteams hervor: In den Wettkampfklassen IV und II siegte die Mannschaft der Anton-Jaumann-Realschule Wemding vor der Mittelschule Asbach-Bäumenheim (WK II) und vor der Mittelschule Nördlingen (WK IV), in der WK III war die Leonhart-Fuchs-Mittelschule aus Wemding erfolgreich. Hier belegte Platz zwei die Ludwig-Auer-Mittelschule.

Die Buben erzielten ebenfalls in allen Wettkampfklassen tolle Ergebnisse. In der WK IV gewann Alorim Avdullah (MS Donauwörth) mit 41,50 Metern den Wurf und in 2:26 Minuten siegte Luca Schreitmüller (RS Wemding) über 800 Meter. Tim Eireiner (RS Wemding) holte sich klar den Einzelsieg im 50-Meter-Sprint (6,22 Sekunden) und mit 4,78 Metern landete Mert Günes (MS Nördlingen) im Weitsprung auf dem ersten Platz.

In der WK III standen als Tagessieger folgende Sportler fest: Im Wurf siegte Abdul Nashawi (MS Wemding) mit einer Weite von 52,50 Metern. Das Kugelstoßen konnte Moritz Heisler (RS Wemding) mit 10,35 Metern ganz deutlich für sich entscheiden. Zeitgleich als Schnellste absolvierten Benedict Bühler (MS Donauwörth) und Omar Halwest (MS Wemding) den 75-Meter-Lauf in 9:62 Sekunden. Im 800-Meter-Lauf in 2:26 Minuten setzte sich Benedict Bühler (MS Donauwörth) ein zweites Mal durch. Den Weitsprung gewann Radoslav Simeonov (MS Donauwörth) mit einer Leistung von 5,20 Metern.

In der WK II siegte Julian Loehr (RS Wemding) im Hochsprung knapp mit einer Höhe von 1,45 Metern und im Kugelstoßen mit einer Weite von 9,40 Metern. Im 100-Meter-Lauf konnte Luis Färber (RS Wemding) eine hervorragende Zeit laufen (12,65 Sekunden) und siegte auch bei Weitsprung (5,14 Meter). Beim 800-Meter-Lauf gewann Paulin Koffler (RS Wemding) in 2:25 Minuten.

Sparkasse sponsert Preise für die jungen Leichtathleten

Abschließend standen die 4x100-Meter-Staffeln auf dem Programm. In zwei spannenden Läufen hatten auch hier die beiden Teams der Anton-Jaumann-Realschule Wemding die Nase vorne.

Die Sparkasse als Sponsor des Schulsports ermöglichte es wieder, dass neben Urkunden bei der Siegerehrung auch Sachpreise an die jungen Sportler vergeben werden konnten. Zum Abschluss dankte Sport-Fachberater Andreas Weinig den Kampfrichtern und Helfern, die zum Gelingen des Sportfestes beigetragen hatten. (AZ)