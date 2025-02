Vorzeitig Meister: Oberndorfer Schützen holen die Schwabenliga-Krone

Beim Saisonfinale der Schwabenliga Nord traf die obere Tabellenhälfte aufeinander. Tabellenführer Oberndorf stand im ersten Wettkampf dem direkten Verfolger Reinhartshausen gegenüber - und lieferte ab.

Marie Schreiber fand nicht richtig in den Wettkampf und musste sich Sarah Geiger um zwei Ringe geschlagen geben. Trotz fulminanten 100 Ringen in Serie zwei musste Katrin Mair ihren Punkt um drei Ringe an Florian Drexel (392) abgeben. Auf den hinteren Positionen gingen Kristina Glamm (384:378) und Christian Eger (383:377) von Beginn an in Führung, konnten diese kontinuierlich ausbauen und holten ungefährdet ihre Punkte. An Position zwei startete Leonie Feuchtmayr mit 99:96 gegen Leonie Brettel in den Wettkampf. Nach einem kleinen Durchhänger in der zweiten Serie zog Feuchtmayr mit einer bravourösen 100er-Serie uneinholbar davon und sicherte Oberndorf den Sieg (392:386). Durch diesen 3:2-Erfolg standen die Altschützen aus Oberndorf vorzeitig als Meister fest.

Wechinger Schützen gelingt gegen Oberndorf ein Achtungserfolg

Im letzten Wettkampf der Saison trafen die frisch gebackenen Meister auf die Wörnitzschützen aus Wechingen. Marie Schreiber konnte sich im Vergleich zum ersten Wettkampf um drei Ringe steigern, musste sich aber trotz 100 Ringen in Serie drei gegen Milena Nagel geschlagen geben (390:392). Kristina Glamm konnte sich erst in der zweiten Serie von Patrick Pfisterer absetzen. Dieser hatte im Schlussspurt den längeren Atem, drehte die Partie und sicherte den Punkt für Wechingen (384:386). Florian Fritsch ging nach zehn Schuss mit einem Ring in Führung. Nach zwei Achtern zog ihm Elias Buinger uneinholbar davon (380:385). In der Mittelfeldpartie konnte sich Katrin Mair erst in der zweiten Serie mit 99:97 Ringen leicht von Katharina Kuhn absetzen. Diese holte in Serie drei leicht auf. Mair schoss schneller und legte ein Endergebnis von 390 Ringen vor, das Kuhn nicht mehr einholen konnte (390:388). Leonie Feuchtmayr startete verhältnismäßig schwach mit 96:99 in ihr Duell mit Ramona Münzinger. Bereits nach weiteren zehn Schuss konnte Feuchtmayr ausgleichen, ehe sie ihre Gegnerin mit 100 und 99 Ringen eiskalt stehen ließ (394:387).

Wechingen schaffte mit diesem 3:2-Triumph den Achtungserfolg, als einziges Team die Altschützen in dieser Saison zu schlagen. (AZ)