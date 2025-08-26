Pech in DM-Rennen für Leon Hofmann: Motoraussetzer und kaputter Schuh

Beim MSC Gerstetten bei Giengen an der Brenz fand ein weiteres Rennen um die Internationale Motocross Meisterschaft für Gespanne und Quad statt. Für den ADAC Ortsclub MV Warching waren Leon Hofmann mit Beifahrer Julian Zimmermann, Patrick Bandel als Beifahrer bei Fabian Bossert und Quadfahrer Paul Maier am Start. Die technisch anspruchsvolle Hartbodenstrecke machte die Renndistanz von zweimal 25 Minuten plus zwei Runden zu einer körperlichen Herausforderung.

Das regnerische Wetter der Vortage sorgte dafür, dass die Strecke in einem perfekten griffigen Zustand war. 18 Gespanne und 24 Quads kämpften in Gerstetten um DM-Punkte. Bei einem vorangegangenen Start beim Weltmeisterschaftlauf in Straßbessenbach Ende Juli hatten Leon Hofmann und Julian Zimmermann im ersten Lauf Platz 19 erkämpft, konnten im zweiten Lauf aber wegen Rückenproblemen bei Zimmermann nicht starten.

Leon Hofmann muss mit seinem Beifahrer das Feld von hinten aufrollen

In Gerstetten zeigte sich Zimmermann nun wieder fit und das Team startete mit Position vier im Zeittraining. Als das Startgatter zum ersten Rennlauf fiel, starb Hofmann aber der Motor ab, so musste das Team das Feld von hinten aufrollen. Obwohl Beifahrer Zimmermann im letzten Drittel des Rennens mit einem defekten Rennstiefel kämpfte, bei dem sich die Sohle komplett abgelöst hatte, schafften sie es schließlich, sich einen soliden achten Rang zu sichern.

Der Start zum zweiten Lauf lief zunächst sehr gut und das Team war von Anfang an vorne mit dabei. Während des Kampfes um Position fünf traf vermutlich ein vom Vordermann hochgeschleuderter Stein den am Lenker des Gespannes angebrachten Magnetkontakt des Sicherheitsschalters, der mit einem flexiblen Kabel am Arm des Fahrers verbunden ist und im Sturzfall die Zündung unterbricht. So aber wurde die Zündung während einer langen Steilauffahrt unterbrochen und das Gespann musste seitlich der Rennstrecke erst mal wieder den Hang hinunterrollen. Bis sich Hofmann/Zimmermann wieder einreihen konnten, verloren sie eine Runde. Schließlich überquerten sie die Ziellinie dennoch auf Platz zehn, was in der Tageswertung Platz acht bedeutete. In der Deutschen Meisterschaft stehen Hofmann/Zimmermann nun auf Platz sechs.

Für Bossert/Bandel war es die erste Teilnahme an einem DM-Lauf. Mit Position 14 im ersten Lauf und Platz zwölf im zweiten Lauf zeigten sich die beiden Sportler mehr als zufrieden. In der Tageswertung erreichten sie den 13. Rang. Gewinnen konnten die Gespann-Klasse Prümmer (D)/Steegmans (B).

Quadfahrer Paul Maier vom MV Warching sichert sich Rang acht

In der Quad-Klasse startete der Wemdinger Paul Maier, er kam von Anfang an gut mit der Strecke zurecht. Im Qualifying setzte er sich auf Rang elf, wobei er und die drei Fahrer vor ihm nur durch vier Zehntel einer Sekunde getrennt wurden. Der Start zum ersten Lauf gelang ihm hervorragend, er konnte gut im vorderen Feld mithalten und beendete das Rennen auf Position sieben. Nach dem Start zum zweiten Lauf war Maier im Mittelfeld, kämpfte sich aber Runde für Runde nach vorne. Auf Position acht sah er die schwarz/weiß kartierte Flagge und sicherte sich Platz acht in der Tageswertung. Manfred Zienecker (D) gewann mit einem dominanten Auftritt. (AZ)

