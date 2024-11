Andreas Probst: Spiel gegen Monheim wird „kein Leckerbissen werden“

Aus den vergangenen drei Spielen in der Kreisliga Nord konnte Ihre Mannschaft vier Punkte mitnehmen. Wie beurteilen Sie die letzten Partien und wäre Ihrer Meinung nach mehr drin gewesen?

ANDREAS PROBST: Ich würde gerne noch zwei weitere Spiele mit dazu nehmen: Denn aus den letzten fünf Spielen haben wir acht Punkte geholt. In Summe war das ganz gut, wenn auch die Niederlage gegen Wemding wehgetan hat. Die Gründe sind eindeutig und die Mannschaft kennt diese auch. Genau hier gilt es nun anzusetzen für das letzte Spiel, und wir hoffen auf eine Reaktion unserer Mannschaft.

Einen Spieltag vor der Winterpause steht die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf knapp über dem Abstiegsbalken. Wie lautet generell Ihr Fazit zur Vorrunde?

ANDREAS PROBST: Die Liga ist wieder genauso eng wie letzte Saison. Man kann sich nicht ausruhen und muss jede Woche schauen, dass man punktet. Wir hatten sehr starke Phasen mit Siegen gegen Oettingen und Höchstädt aber auch Punktgewinne gegen Maihingen und Buchdorf. Trotzdem wissen wir, dass wir Spiele hatten, wo wir definitiv nicht an unser Leistungsvermögen kamen. Konstanz ist bei uns auf alle Fälle ein Thema, an dem wir arbeiten werden.

Am Wochenende steht für Sie noch einmal ein wichtiges Spiel gegen den direkten Konkurrenten, den TSV Monheim, auf dem Plan. Wie hat sich Ihr Team vorbereitet und was für ein Spiel erwarten Sie?

ANDREAS PROBST: Wir haben diese Woche die Trainingseinheiten so geplant, dass wir die bestmögliche Trainingsbeteiligung erzielen können. In diesen Einheiten setzten wir bewusst Schwerpunkte, die unserer Meinung nach für Sonntag wichtig sein werden. Das Spiel wird bei den Witterungs- und Platzbedingungen bestimmt kein Leckerbissen werden. Aber genau das müssen wir annehmen und noch einmal in diesem Jahr alles zeigen, was wir spielerisch, taktisch und kämpferisch draufhaben.

Mit einem Sieg könnte sich Ihr Team ein Stück von der Abstiegszone entfernen. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass dies klappen wird?

ANDREAS PROBST: Ob es klappen wird, wird man sehen. Aber wir gehen positiv und mit voller Energie in dieses Spiel. Wir wollen das Jahr mit einem Sieg positiv abschließen und dieses Gefühl mit ins neue Jahr mitnehmen.