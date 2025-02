PSV Donauwörth: Rettung in letzter Minute

Es herrschte eine merkwürdige Stimmung unter den Mitgliedern des Polizeisportvereins (PSV) Donauwörth, deren Versammlung im Nebenzimmer der Gaststätte „Goldener Hirsch“ stattfand. Es war allen klar, dass das Überleben des Vereins am seidenen Faden hing und das „Damoklesschwert“ der Auflösung über der Veranstaltung schwebte. Dass es am Ende doch noch zu einem glücklichen Ende kommen würde, konnte zu Beginn keiner ahnen.

Der PSV-Vorsitzende Erich Hofmann eröffnete den ereignisreichen Abend, an dem 40 der insgesamt 84 Mitglieder des Vereins teilnahmen. Hofmann gab einen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. Höhepunkt war der Vereinsausflug, der 2024 in den Raum Kehlheim führte. Die Berichte der Abteilungsleiter Kegeln und Seniorengymnastik folgten, wobei es seitens der Faustballer nichts zu berichten gab, denn im Vorjahr nahm keine Mannschaft mehr am Punktspielbetrieb teil. Negativ auf die Nachwuchsarbeit wirkte sich aus, dass Erich Hofmann nach über 20 Jahren keine Neigungsgruppen Faustball mehr an der Realschule Heilig Kreuz trainieren konnte. Corona hatte sein Engagement zunächst ruhen lassen, und als die Beschränkungen aufgehoben waren, kam seitens der Schule kein Interesse an einer Fortsetzung.

85-jähriger Erich Hofmann gibt sein Amt ab

Vereinskassier Jürgen Daferner informierte die Anwesenden über Einnahmen und Ausgaben und attestierte dem Verein ein gesundes Kassenpolster. Da die beiden routinierten Revisorinnen Marianne Wilhelm und Elfriede Zeche bei ihrer Prüfung der Kassenführung nichts zu beanstanden hatten, wurde die Vorstandschaft entlastet.

Als nächster Punkt stand die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Wahlleiter Harald Hämmerlein wies darauf hin, dass Erich Hofmann und seine Vertreterin Vera Herdin bei allen Nachfragen auf Absagen gestoßen waren. Beide hatten klar erklärt, dass sie für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Erich Hofmann betonte: „Mit 85 Jahren muss man keinen Verein mehr führen“! Laut Satzung des Polizeisportvereins ist für den Fall, dass sich kein Vorstand findet, die Auflösung des Vereins geregelt. Demnach müsste in vier Wochen eine Auflösungsversammlung stattfinden, bei der vier Fünftel der Mitglieder anwesend sein müssen. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste eine weitere Versammlung einberufen werden, an der dann die Mehrheit der anwesenden Mitglieder über die Auflösung abstimmen kann.

Kandidaten für Vorsitzenden und Stellvertreter melden sich gerade noch rechtzeitig

Nachdem sich auf den Aufruf von Wahlleiter Harald Hämmerlein keiner gemeldet hatte, wollte Schriftführer Horst Mederle zum Wirt gehen, um das Nebenzimmer für den nächsten Wahlabend zu reservieren. Da kam etwas zaghaft die Stimme von Sergey Krets, zuvor für seine 20-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt, der die Anwesenden mit seiner Aussage „ich würde es machen“ sichtlich überraschte. Von da an nahm der Versammlungsabend natürlich einen ganz anderen Verlauf, als die wohl meisten befürchtet hatten. Nun gab es tatsächlich eine Wahl des neuen Vorstands. Der 36-jährige Sergey Krets wurde ohne Gegenstimme zum neuen Vorsitzenden des PSV Donauwörth gewählt. Unter großem Applaus nahm er die Wahl an.

Der Posten des zweiten Vorsitzenden konnte zunächst nicht besetzt werden. Dafür stellten sich Kassier Jürgen Daferner und Schriftführer Horst Mederle zur Wiederwahl, die ebenfalls ohne Gegenstimme erfolgte. Auch das Kassenprüfer-Gespann Marianne Wilhelm und Elfriede Zeche erhielten abermals das Vertrauen der Anwesenden. Als die Wahl schon fast beendet war, folgte die nächste Überraschung: Konstantin Genschel, zuvor für seine 20-jährige Mitgliedschaft im PSV geehrt, erklärte seine Bereitschaft, Sergey Krets als zweiter Vorsitzender zu unterstützen. Seine Wahl erfolgte ebenfalls ohne Gegenstimme. Wahlleiter Harald Hämmerlein, der die Wahl sehr humorvoll durchführte, wünschte dem neuen Vorstands-Team viel Glück und Erfolg bei ihren Unternehmungen. Damit ist der Bestand des Polizeisportvereins für die nächsten drei Jahre gesichert. (AZ)

Mitgliederehrungen

20 Jahre: Helmut Drießle, Konstantin Genschel, und Siegfried Mokry.

25 Jahre: Hildegund Frank, Sergey Krets und Wilfriede Schuster.

40 Jahre: Franz Daferner, Alvera Götz-Ermark, Alfons Gail, Harald Hämmerlein, Erich Hofmann, Horst Mederle, Siegfried Naß und Alois Stadler.