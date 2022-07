Fußball

14.07.2022

Auftakt beim TSV Rain mit vielen neuen Gesichtern

Mit Selbstvertrauen startet der TSV Rain in die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Die letzten Testspiele geben Zuversicht, vor allem das 2:2-Unentschieden bei den Profis vom FC Ingolstadt in der vergangenen Woche.

Plus Der TSV Rain startet in die neue Regionalliga-Saison und hat dabei gleich Aufstiegsfavorit Schweinfurt zu Gast. Trainer Martin Weng lobt die Vorbereitung seines Teams, das sich im Vergleich zur Vorsaison auf einigen Positionen verändert hat.

Von Fabian Kapfer

Mit dem 1. FC Schweinfurt 05 bekommt es der TSV Rain direkt zum Auftakt der Regionalliga Bayern mit einem großen Kaliber zu tun. Die Franken werden wieder zu den Favoriten um den Aufstieg in die Dritte Liga gezählt. Um 18.30 Uhr geht es am Freitagabend im Georg-Weber-Stadion los. Einem Ort, mit dem die Schweinfurter in der Vergangenheit keine allzu positiven Erinnerungen verknüpfen.

