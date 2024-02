Fußball-Bayernliga

17:00 Uhr

Der TSV Rain erkämpft sich den Sieg gegen den SV Heimstetten

Plus Lange Zeit war im Bayernliga-Duell zwischen Rain und Heimstetten wenig geboten. Am Ende besorgt Tim Härtel das Siegtor und lässt die Heimelf jubeln.

Von Fabian Kapfer

Besonders schön war das Fußballspiel des TSV Rain gegen den SV Heimstetten in der Bayernliga Süd nicht anzusehen, aber das dürfte den Tillystädtern am Ende egal sein. Mit 1:0 (0:0) gewann die Elf von Trainer David Bulik gegen den Tabellendritten, der in der ersten Hälfte beste Möglichkeiten liegen ließ. Eine kämpferische und sehr diszipliniert verteidigende Rainer Mannschaft nutzte nach einer Standardsituation in der Schlussphase hingegen ihre Chance und entschied das Spiel am Ende knapp für sich. Dadurch holt die Mannschaft im ersten Ligaspiel des Jahres gleich drei wichtige Punkte.

Torchancen sind zu Beginn der Partie Mangelware

Die Anfangsphase der Partie verlief relativ ereignislos. Der SV Heimstetten kam etwas häufiger in die Gefahrenzone, Chancen blieben aber Mangelware. Die beste Aktion hatte Filip Vnuk nach 24 Minuten, als Rain den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt bekam. Seinen Abschluss fischte TSV-Keeper Florian Rauh aber aus dem rechten Eck. Nach 30. Minuten hätte Heimstetten bei einer der seltenen Torraumszenen aber in Führung gehen müssen. Severin Müllern legte quer zu Jordi Woudstra, der Angreifer schlug aber aus elf Metern frei vor dem Tor über den Ball und vergab die dicke Möglichkeit. Nach einer halben Stunde musste auch Daniel Biermann bei den Gastgebern mit Verdacht auf eine Bänderverletzung verletzt raus. Bis zur Halbzeit blieb Heimstetten zwar klar überlegen, kam aber gegen eine kämpferische und disziplinierte Rainer Mannschaft kaum vors Tor. Die Mannschaft von Trainer David Bulik brachte gegen den Favoriten über die gesamte erste Halbzeit aber auch keine Torchance zustande, weshalb es letztlich torlos in die Kabine ging.

