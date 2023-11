Die „Corona-Delle“ hat der TSV Rain überwunden

Bei der Jahresversammlung gibt es viel Positives zu berichten. Welchen Vertrauensbeweis der Vorstand erhält und welcher Funktionär besonders gewürdigt wird.

„Der TSV Rain ist und bleibt ein überaus erfolgreicher Sportverein!“ Niemand von den etwa 50 Mitgliedern, die der Einladung zur Jahreshauptversammlung in der Sportgaststätte gefolgt waren, hätte diesem Satz des Vorsitzenden Matthias Bohn, mit dem er den Tätigkeitsbericht der Vorstandschaft resümierte, widersprechen wollen. Dass das nur zwei Jahre nach einer der schwersten Krisen in der langen Geschichte des 1896 gegründeten TSV so ist, hat maßgeblich mit dem Elan und der Aufbruchstimmung zu tun, die die nach monatelanger Krise schließlich gefundene neue Vereinsführung seither verbreitet hat.

Die positive Gesamtstimmung im Verein spiegelte sich nicht zuletzt in den Berichten wider, die aus den acht Abteilungen des TSV abgegeben wurden.

Sparte Freizeitsport des TSV Rain ist ein voller Erfolg

So gab Wolfgang Schmidt, Chef der im Januar 2023 aus den bisherigen Abteilungen Badminton, Jedermannsport und Turnen fusionierten Sparte Freizeitsport, einen ausführlichen Überblick über die breit gefächerten Angebote, die von Kinderturnen und funktioneller Gymnastik über Qigong, Tai Chi, Ballspiele und Badminton bis hin zu Rock’n’Roll und Line Dance reichen. Die Zusammenlegung habe sich bewährt, die Abteilung zähle mittlerweile über 280 Mitglieder.

Für die Kraftsportler bedankte sich Abteilungsleiter Andreas Ottinger beim Vorstand für die tolle Zusammenarbeit und verwies auf zahlreiche neue Interessenten, die allerdings wegen der beschränkten Kapazitäten in den Krafträumen der Dreifachturnhalle nicht aufgenommen werden konnten. „Wir suchen immer noch zusätzliche Räumlichkeiten!“, so Ottinger

Kein Spielbetrieb mehr im Nachwuchsbereich der Kegler

Auch Ali Kocaman, der in Vertretung des erkrankten Felix Raab für die Taekwondo-Abteilung berichtete, sagte, dass sich nach der Pandemie wieder etliche Neumitglieder angemeldet hätten. Ähnlich erfreulich klangen die Statements von Claudia Kleinle aus der Leichtathletik („es waren zusätzliche Trainer notwendig, um alle Kinder betreuen zu können“) und von Wolfgang Römer, der aus der Tischtennis-Abteilung Neuzugänge und zahlreiche neue Jugendliche meldete. Fußball-Chef Michael Haid berichtete von nicht weniger als 16 im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften, für die nur dank der Kooperation mit den Nachbarvereinen in Bayerdilling und Staudheim genügend Trainingsmöglichkeiten bestehen. Etwas Wasser in den Wein gossen eigentlich nur die Kegler, wo laut Manoel Landes im Nachwuchsbereich kein regulärer Spielbetrieb mehr angeboten werden kann, und die Schwimmer, die unter der jahrelangen Sperrung des Hallenbads leiden und nun laut Matthias Bohn der Wiedereröffnung im Januar 2024 entgegenfiebern.

Die Zahlen des Hauptvereins belegen den positiven Trend: Bohn zufolge ist die Corona-Delle mehr als nur überwunden. Die Mitgliederzahl wuchs von 1153 zu Jahresbeginn 2022 über 1242 zum Jahresende bis auf aktuell 1360 an, davon 472 Kinder und Jugendliche. „Das ist unser Leitgedanke: Natürlich geht es im Sport auch um Leistung, um das Gewinnen-Wollen –aber hier kann jeder Sport treiben, wir schicken niemanden weg!“, kommentierte der Vorsitzende diese Entwicklung.

Personell unterstützt werden die Ehrenamtlichen seit August von der FSJlerin Jana van Noord, um deren Engagement sich vor allem der FSJ-Beauftragte Rolando Peceros verdient machte.

TSV Rain ist weiterhin auf Sparkurs

Die solidierte Kassenlage ist nicht zuletzt den Sponsoren des Vereins – Bohn hob besonders Dehner, 4Sellers, die Sparkasse und die VR-Bank hervor – und sparsamem Wirtschaften zu verdanken. Ein besonderer Dank galt Helena Müller von Hausverwaltungen Rain GmbH, deren Weitblick beim Abschluss der Gaslieferverträge den Verein im vergangenen Winter vor einem finanziellen Desaster bewahrt hatte. Sanierungsarbeiten im Sportheim, nicht zuletzt perspektivisch auch an der Heizungsanlage, seien laut Bohn der Hauptgrund dafür, dass weiter äußerste Sparsamkeit geboten sei.

Die Führungsriege des TSV Rain (von links): Detlef Simonis, Anja Forster, Claudia Kleinle und Matthias Bohn. Foto: Gerd Jung

Die Neuwahlen wurden zu einem eindrucksvollen Vertrauensbeweis für das amtierende Vorstandsteam. Jeweils ohne Gegenstimme wurden Matthias Bohn, 2. Vorstand Detlef Simonis und als stellvertretendes Vorstandsmitglied Claudia Kleinle in ihren Ämtern bestätigt. Dass die Führungsriege ab sofort wieder komplett ist, dafür sorgte die Kandidatur von Anja Forster als weiteres stellvertretendes Vorstandsmitglied, die ebenfalls ein einstimmiges Votum erhielt. Als Rechnungsprüfer fungieren wie bisher Robert Marb, Christian Lehmeier und Martin Kollmann.

Einen ganz besonderen Dank, verbunden mit einem Präsent, sprach der Vorstand Gerd Jung aus. Er war im Jahr 2000 maßgeblich an der Erstellung des ersten Internet-Auftritts des Vereins beteiligt, pflegte die Homepage bis zum Relaunch im Frühjahr diesen Jahres mit großer Sorgfalt als Webmaster, ist in der Fußball-Abteilung immer noch in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv und hielt sich stets bescheiden im Hintergrund. (wrö)