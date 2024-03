Rain

29.03.2024

Die Hürden für den TSV Rain sind erneut hoch

Plus Fußball-Bayernligist tritt bei Türkspor Augsburg an, das fünf Spiele in Folge nicht verlor.

Von Fabian Kapfer

Nach zwei Niederlagen in Folge hofft der TSV Rain am heutigen Samstag bei Türkspor Augsburg (Anpfiff 14 Uhr) wieder einmal auf Punkte. Der Schwung aus dem guten Start in das neue Jahr ging zuletzt etwas verloren, als die Mannschaft von Trainer David Bulik in Dachau mit 0:3 unterlag und anschließend auch bei der 1:3-Heimniederlage gegen Landsberg über weite Strecken chancenlos blieb. Leichter wird es in Augsburg für die Rainer aber wohl nicht. Türkspor konnte zuletzt Spitzenreiter Schwaben Augsburg besiegen und ist seit einigen Wochen gut in Form.

Das ist auch Bulik bewusst, der vor dem Aufeinandertreffen mit den Augsburgern seine Mannschaft warnt: „Türkspor hat dieses Jahr in fünf Spielen nicht verloren. Mit drei Unentschieden und zwei Siegen gegen Schwaben und 1860 München II haben sie auch ihr Können gezeigt.“ Der kommende Gegner sei wieder voll im Rennen im Kampf um die Nichtabstiegsplätze, so der Coach der Tillystädter weiter. In der Tat könnten die Augsburger einen immens wichtigen Schritt gegen den TSV Rain machen. Mit einem Sieg wäre man auf einen Punkt an den Nichtabstiegsplätzen dran.

