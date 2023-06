Herren 30 des TC Rain bleiben ungeschlagen

Tennis-Team auf Rang zwei der Südliga 1. Damen kassieren erste Pleite.

Während die Herren 30 des TC Rain weiterhin auf der Erfolgswelle reiten und in der Südliga den zweiten Platz hinter dem ebenfalls ungeschlagenen FC Gundelfingen einnehmen, mussten die Rainer Damen in Meitingen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen.

Herren 30, Südliga 1 TC Rain – TSV Offingen 6:3. Bereits in der Pfingstpause absolvierten die Herren 30 des TCR ihr Nachholspiel gegen den TSV Offingen. Nach den Siegen von Stefan Niedermayer, Manuel Schmidkunst, Hermann Waas und Christian Glashauser holte Gerd Böttcher nach hartem Kampf im Match-Tiebreak den entscheidenden fünften Punkt. Auch im Doppel siegte Böttcher an der Seite von Hermann Waas. Die Doppel Niedermayer/Korbinian Kornmann und Schmidkunst/Wolfgang Mayr gingen jeweils im Match-Tiebreak an die Gegner.

Herren 30, Südliga 1 TC Rain – TSV Babenhausen 5:4. Korbinian Kornmann, Manuel Schmidkunst, Hermann Waas und Gerd Böttcher siegten klar in zwei Sätzen. Rains Nummer eins Stefan Niedermayer musste in einem hochklassigen Match sein Einzel verletzungsbedingt Mitte des zweiten Satzes aufgeben. Den Siegpunkt spielten die Doppelroutiniers Waas/Böttcher ein.

Damen, Südliga 2 TC Meitingen – TC Rain 7:2. Trotz des Siegs von Rains Nummer eins, Annika Krebs, konnten die Rainerinnen nicht viel ausrichten. Lediglich Jana Stoll konnte noch nach starker Leistung in ihrem Einzel einen weiteren Punkt holen.

Herren, Südliga 3 TC Rain – TSV Pöttmes 0:9. Eine herbe Niederlage gab es für Rains Herren gegen stark aufgestellte Gäste.

Midcourt, Südliga 2 TC Rain – TSV Pöttmes 4:2. Besser machten es die Mädchen des Midcourt-Teams ebenfalls gegen den TSV Pöttmes und siegten mit 4:2. Paula Erdt, Leni Mayr, Josefine Niedermayer, Annika Glashauser, Laura Hohler und Carlotta van Malland demonstrierten ihre Trainingsfortschritte und eine harmonische Mannschaftsleistung.

Knaben 15, Südliga 3 TC Rain – TC Wertingen 3:3. Nach einem spannenden Spiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden. Die Rainer Jungs bewiesen wieder einmal großen Teamgeist und Einsatzbereitschaft und bleiben damit im Titelrennen. Im Einsatz waren: Julian Glashauser, Elias Mayr, Linus Rieser, Benedikt Ull und Luis Meier.

Mädchen 15, Südliga 3 TC Rain/Burgheim – TG Königsmoos 1:5. Ebenfalls in der Pfingstpause absolvierten die Mädchen 15 eine Partie und verloren mit 1:5. Punkte holten Melina Schulz und Leonie Reichl.

Bambini 12, Südliga 4 TSV Ober- Unterhausen – TC Rain 4:2. Im Einzel verloren die Rainer teils unglücklich im Match-Tiebreak, konnten aber mit toller Moral beide Doppel gewinnen. Für Rain spielten Bastian Schleehuber, Kim Kleemann, Felicitas Sauer und Leni Mayr. (erm)