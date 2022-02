Lange Suche beendet: Der TSV Rain hat einen neuen Vorstand

Nach monatelanger Suche hat einer der größten Vereine im Kreis eine neue Führung. Dafür wurde eine eigene Kommission gegründet. Ein Trio gibt nun den Ton an.

Vier Monate hat es gedauert, bis beim TSV Rain ein neuer Vorstand gefunden wurde. Für einen der größten Vereine im Landkreis mit seinen rund 1100 Mitgliedern war dies jedoch ein langer Weg.

Nachdem sich bei der Jahreshauptversammlung am 24. September niemand bereit erklärt hatte, die Nachfolge für die scheidende Führungsriege - bestehend aus Sepp Meier, Sebastian Segnitzer, Annett Hantschke-Neumann und Erich Hopf zu übernehmen -, wurde auf Vorschlag des Wahlleiters Bürgermeister Karl Rehm eine Kommission zur Findung eines neuen Vorstands gegründet.

Beim TSV Rain soll auch eine strukturelle Veränderung her

Zahlreiche Sitzungen und Besprechungen hätten zu einem aufgezeigt, dass "nur" die Besetzung der Posten nicht ausreicht, sondern auch eine strukturelle Veränderung herbeigeführt werden muss. Dieser Herausforderung stellen sich nun Detlef Simonis, Matthias Bohn und Claudia Kleinle. Sie wurden nun im Rahmen einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung als neuer Vorstand gewählt. In seiner Antrittsrede skizzierte Bohn die Vision, an der in den kommenden Monaten gearbeitet werden soll. Im Zentrum stehe das Motto "ein Miteinander schaffen", welches sich zum einen eine stärkere Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen zum Ziel setzt, zum anderen das ehrenamtliche Engagement aller in den verschiedenen Sparten fordert und fördert.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde des Weiteren ein großer Dank an Martin Kollmann und Dieter Wittke ausgesprochen, die sich in zahlreichen Sitzungen als Leiter der Findungskommission für den Fortbestand des TSV Rain eingesetzt hatten und die nun anstehende Wahl erst ermöglichten. Kollmann schilderte die Arbeit und die Vorgehensweise der Findungskommission, die mit verschiedensten Gremien Schritt für Schritt einer Lösung näherkommt.

Dank des scheidenden Vorsitzenden Sepp Meier

Für diese Tätigkeit dankte ihnen der scheidende Vorsitzende Sepp Meier nochmals ausdrücklich für ihr Engagement. In weiteren Beiträgen der verschiedenen Abteilungen wurden noch die Auswirkungen von Corona auf die Vereinsarbeit thematisiert. So stellten die Abteilung Kraftsport, Taekwondo und Schwimmen dar, wie viel Einfallsreichtum gefragt war und noch immer ist, um den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Um die Versammlung unter den aktuellen Hygienebestimmungen abhalten zu können, musste sie zur Einhaltung der Mindestabstände in eine größere Räumlichkeit verlegt werden, wozu hier dankenswerterweise das ehemalige Dehner Blumen-Hotel genutzt werden durfte. (AZ)