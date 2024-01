Rain

26.01.2024

Linedance – diese Sprache versteht man weltweit

Plus Für jedes Lied gibt es Schrittfolgen, die überall gleich getanzt werden. Das vereint die Linedancer international. Warum diese Art zu tanzen so begeistert.

Von Barbara Würmseher

Fasziniert blicken die Zuschauer auf die vielköpfige – oder muss man sagen "vielbeinige" – Truppe auf der Bühne vor dem Rainer Rathaus. Zur Melodie des irischen Folksongs "Stealing the best" kreuzen die "Tilly Liners" dort oben ihre Füße, machen Wechselschritte zur Seite, kleine Pferdchenschritte, drehen sich um die eigene Achse und das alles in flottem Tempo und mit Händen, die hinter dem Rücken verschränkt sind. So schaut es für Unkundige aus, die den staunenden Blick nicht abwenden können.

Die Tänzer selbst denken und tanzen freilich in ganz anderen Begrifflichkeiten: Da geht es um Shuffle Step, Privet Turn, Cross Shuffle, Rock back, Kick Ball Change, Coaster Step und um manches mehr. Sie tanzen Lovely Drum, Canadian Stomp, Black Coffee, Calm after the Storm und, und, und. In dieser ganz eigenen Welt des Tanzes geht es um: Linedance.

