Mit seinem Buch sollen Fußballer in allen Klassen besser werden können

Plus Simon Schröttle hat viel Erfahrung im Fußball, etwa als Landesliga-Spielertrainer. Sein Wissen gibt er nun als Autor weiter. Worum es in seinem Buch geht.

Für Taktik hat sich Simon Schröttle schon früh interessiert. Mit 13 Jahren ärgerte er sich bereits über die UEFA, der in den Aufstellungen die Positionen der Spieler nicht immer richtig darstellte. „Sie haben beispielsweise John Terry immer auf die falsche Innenverteidigerposition gestellt, das konnte ich wirklich nicht verstehen“, erinnert sich der Rainer heute. Schröttle schrieb immer aufmerksam mit, weshalb ihm die Fehler in der Grafik auch sofort auffielen. Mittlerweile ist er 30 Jahre alt und Spielertrainer beim Landesligisten FC Ehekirchen. Und er schreibt noch immer, mittlerweile als Buchautor.