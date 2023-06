Transferkracher beim TSV Rain

Die Lechstädter verpflichten zwei neue Fußballer. Einer davon hat reichlich Erfahrung in der Bayernliga als Führungsspieler eines namhaften Clubs. Einteilung der Bayernliga Süd steht fest.

Auf der Suche nach Spielern für den neu aufzubauenden Bayernliga-Kader hat der TSV Rain einen guten Fang gemacht. An den Lech wechselt ein erfahrener Bayernliga-Spieler. Daneben gibt es Zuwachs durch einen jungen Torhüter.

Michael Senger, bislang Kapitän und absoluter Stammspieler des FC Ingolstadt II verstärkt das Mittelfeld des TSV Rain. Der 25-Jährige kickte in den vergangenen zwei Spielzeiten für die Schanzer in der Bayernliga Süd und bestritt in dieser Zeit fast alle Partien.

Senger wohnt in Ingolstadt und hat es damit nicht allzu weit zu seinem neuen Verein. Auch in Rain werde Senger sicherlich einer der Führungsspieler werden, ist sich Anton Haid, einer der drei Geschäftsführer der Fußball-UG des TSV Rain, sicher, wenngleich es mit Fabian Triebel, Tim Härtel oder auch Jannik Schuster bereits ein paar erfahrene Akteure im Team gebe.

Florian Rauh kommt vom VfB Eichstätt zum TSV Rain

Mit Florian Rauh haben die Tillystädter noch einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der ebenfalls 25-Jährige kommt vom VfB Eichstätt und bestritt in der vergangenen Regionalliga-Saison neun Partien. Rauh ist der dritte Torhüter im Kader neben Vincent Uder, der in der vergangenen Saison viermal für Stammtorhüter Fabian Eutinger im Rainer Kasten stand, sowie David Wilhelm aus der U 23. Laut Trainer Tjark Dannemann bekomme jeder Spieler „eine ehrliche Chance“. „Vincent Uder ist zwar erfahrener, aber letztlich geht es um die Leistung“, erklärt er.

Torwart Florian Rauh stößt vom VfB Eichstätt zum Rainer Team. Foto: GERD JUNG

Spielleiter veröffentlicht Einteilung der Bayernligen

Der Kader nimmt also weiter Formen an beim TSV Rain und nun stehen auch die künftigen Gegner der Mannschaft fest. Denn der Verbands-Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit Spielleiter Josef Janker an der Spitze hat die Einteilung der Herren-Bayernligen beschlossen. „Die Ligen-Einteilung ist durch die vielen Faktoren, die zu berücksichtigen sind, für alle Beteiligten immer eine Herkulesaufgabe. Nicht zuletzt, weil es darum geht, die Ligen attraktiv mit möglichst vielen Highlight-Spielen wie den beliebten Derbys zu gestalten und gleichzeitig die Belastungen für die jeweiligen Teams durch die Fahrtzeiten und Entfernungen im Blick zu haben“, teilt Janker in einer Meldung des BFV mit.

Der TSV Rain spielt in der Bayernliga Süd, einer 18er-Liga, worüber Geschäftsführer Haid recht froh ist, da somit eine spielfreie Woche wegfällt. „Hankofen-Hailing hat uns da geholfen, da sie unbedingt in die Nordgruppe wollten, wo jetzt 19 Mannschaften sind“, erklärt er.

TSV Rain will vorerst nicht auf die Tabelle schauen

Trainer Dannemann attestiert der neuen Bayernliga eine „sehr gute Qualität“. „Schwaben Augsburg und auch Landsberg haben aufgerüstet“, sagt der 25-Jährige. Erstere unter anderem mit dem Ex-Rainer Torjäger Jonas Greppmeir. Man müsse nun erst einmal sehen, wo man stehe. Denn so ein Umbruch, wie er in Rain gerade vollzogen werde, sei selten.

„Es wird schwierig, unser Ziel ist der Klassenerhalt“, betont Dannemann. Zunächst wolle das Team nicht auf die Tabelle schauen und keinen Druck zulassen. „Wir müssen erst einmal zusammenwachsen und die gleiche Spielidee entwickeln“, erläutert der Übungsleiter. Erst im Laufe der Saison könne man dann den Blick auf die Tabelle richten.

Die Bayernliga Süd 2023/24:

TSV 1882 Landsberg

TSV 1874 Kottern

SV Kirchanschöring

TSV Schwaben Augsburg

TSV 1860 München II

FC 1920 Gundelfingen

FC Ismaning

FC Deisenhofen

SV Erlbach

TSV Dachau 1865

TSV 1861 Nördlingen

Türkspor Augsburg 1972

VfR Garching

1. FC Sonthofen (Aufsteiger)

Kirchheimer SC (Aufsteiger)

FC Pipinsried (Absteiger)

SV Heimstetten (Absteiger)

TSV Rain (Absteiger)