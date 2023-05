Rain

TSV Rain II gegen SV Wörnitzstein-Berg: Mit gerissenen Serien ins Derby

Plus Bis Ende April gewinnt Wörnitzstein sechs Mal in Folge, seitdem läuft es nicht mehr. Die Fußball-Bezirksligisten gastieren beim TSV Rain II, der nach fünf Wochen das erste Mal verloren hat.

Beide Bezirksliga-Fußball-Teams aus der Region haben den Klassenerhalt längst sicher. Im Derby wollen sie sich dennoch keine Blöße geben.

Nach mehr als fünf Wochen musste der TSV Rain II wieder eine Niederlage hinnehmen. Im Auswärtsspiel beim TSV Wertingen war der Endstand ein 0:2. Damit riss eine Serie von fünf ungeschlagenen Partien in Folge. „Wir sind nie richtig in das Spiel gekommen. Ein Tor nach Standard hat Wertingen dann in die Karten gespielt. Wir waren danach offensiv nicht mehr wirklich zwingend und in die Zweikämpfe sind wir auch nicht gekommen“, analysiert Rains Trainer Tjark Dannemann, der zur kommenden Saison die erste Mannschaft übernimmt.

