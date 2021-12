Rain

06:30 Uhr

Wie ein Rainer Fußballer ein halbes Jahr mit Corona kämpft

Plus Semir Gracic ist jung, topfit und für den TSV Rain in der Regionalliga am Ball. Dann bekommt er Corona. Seither droht seine Fußball-Laufbahn einzubrechen.

Von Christof Paulus

Eigentlich hatte es so ausgesehen, als wäre Semir Gracic wieder voll da. Fast zwölf Monate lang hatte er kein Fußballspiel bestritten, als er am 7. September wieder für den TSV Rain gegen den TSV Aubstadt im Pokal auflief. Elf Tage später war klar: Gracic ist noch lange nicht wieder auf der Höhe. Die Folgen einer Corona-Infektion von Mitte Juni, drei Monate zuvor, bremsten ihn nach wie vor aus. Und sie tun es bis heute – auch wenn Gracic seinen Optimismus wieder hat und in der Rückrunde erneut angreifen will. Dann allerdings nicht mehr beim TSV Rain. Denn nach der Krankheit ist klar: Sie hat die Karrierepläne des 21-Jährigen massiv zurückgeworfen.

