Rains Zweite holt unerwarteten Sieg in Dillingen

„Vier Punkte weniger, und wir hätten heute hier verloren“: So kurz und treffend hat Rains Mannschaftsführer Matthias Nothofer den Spielverlauf zwischen der Verbandsliga-Reserve des TV Dillingen und der Landesliga-Reserve des TSV Rain zusammengefasst. Und in der Tat: In der entscheidenden Phase dieser Tischtennis-Begegnung stand das Spielglück auf des Messers Schneide.

Die Gäste aus der Blumenstadt mussten in ihrem ersten Rückrundenspiel gleich wieder improvisieren: Marco Klein, im Tausch für den noch am Knie verletzten Eduard Weirich aus der Ersten nominell in die Zweite gerückt, laboriert derzeit an einer hartnäckigen Schulterverletzung. So rückte Andreas Grob ins TSV-Team. Mit Thomas Simonis kassierte er im Doppel eine 0:3-Niederlage gegen Wolk/Kesselring, gleichzeitig punkteten Nothofer/Römer ebenfalls in drei Sätzen gegen Stella/Dittmann.

Tischtennis: Rains Zweite sichert sich nach Krimi Sieg gegen Dillingen II

Im ersten Einzeldurchgang gelang es keinem der beiden Teams, sich einen Vorteil zu verschaffen. Matthias Nothofer feierte zwar einen sicheren 3:1-Erfolg gegen Luca Stella, und Thomas Simonis hatte gegen Daniel Dittmann beim 3:0 wenig Mühe. Gleichzeitig gab jedoch Wolfgang Römer nach fünf Sätzen sein Spiel gegen Alexander Wolk ab, und Andreas Grob kam gegen den unangenehm zu bespielenden Simon Kesselring nie richtig auf Touren. Beim 3:3-Zwischenstand gingen nun die zwei Partien des vorderen Paarkreuzes parallel über die Bühne – und beide entwickelten sich zu regelrechten Krimis: Nothofer gab gegen Wolk eine 2:0-Satzführung ab und lag im Entscheidungssatz klar zurück, ehe er mit dem Mut der Verzweiflung alles in die Waagschale warf und am Ende über ein 12:10 jubeln durfte.

Nebenan glich Römer einen 1:2-Rückstand gegen Stella zunächst aus und riss die Partie ebenfalls mit 12:10 noch aus dem Feuer – so lagen die Rainer plötzlich 5:3 vorne. Und das münzten sie denn auch in einen Sieg um: Simonis ließ Dillingen gegen Kesselring zwar noch auf 4:5 herankommen, doch Grob machte in seinem zweiten Auswärtsspiel innerhalb von 24 Stunden (am Vortag mit der Dritten in Herbertshofen) mit starker Leistung gegen Dittmann in drei Sätzen den zuvor nicht unbedingt erwarteten Auswärtssieg perfekt, mit dem der TSV fürs Erste auf Platz zwei der Tabelle vorrückt. Zum ersten Heimspiel der Rückrunde stellt sich am kommenden Samstag um 19.30 Uhr der nicht zu unterschätzende Aufsteiger TSV Balzhausen in Rain vor. (AZ)