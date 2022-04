Regionalliga Bayern

06:00 Uhr

Das nächste Spitzenteam kommt nach Rain

Nach dem FC Bayern München II erwarten Trainer Christian Krzyzanowski und sein Team am Dienstag den 1. FC Schweinfurt in Rain.

Plus Der TSV Rain empfängt am Dienstagabend den 1. FC Schweinfurt.

Von fabian kapfer

Zeit, um zu trainieren, findet der TSV Rain trotz des engen Terminplans irgendwie doch noch. Am Sonntag nach dem Spiel gegen den FC Bayern München II stand ein individuelles Auslaufen auf dem Programm, am Montagabend eine lockere Trainingseinheit. Am Dienstag geht es dann schon wieder mit dem nächsten Spiel weiter. Bis zum Saisonende spielen die Blumenstädter nur noch englische Wochen. Der Tabellendritte 1. FC Schweinfurt ist in Rain zu Gast (Anpfiff 18.30 Uhr).

