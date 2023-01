Der TSV Rain will nach der Winterpause eine Schippe drauflegen

Plus Der TSV Rain hat auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert. Trainer Martin Weng betont, dass es trotzdem viel zu tun gebe, und freut sich über einen Rückkehrer.

Die Pause habe auch ihm selbst gutgetan, sagt Martin Weng. Der Trainer des TSV Rain hat ein arbeitsreiches, erstes halbes Jahr in der Regionalliga Bayern hinter sich. "Mit meinem Wechsel im Sommer, der ein bisschen turbulent über die Bühne gegangen ist, und dem ersten Halbjahr war die kurze Pause schon gut." Er habe es genossen, etwas mehr Zeit mit Frau und Sohn zu verbringen. Seit dem Jahreswechsel hat die Arbeit für den 37-Jährigen wieder intensiver begonnen – Spielergespräche und Analysen standen auf dem Programm.