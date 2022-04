Regionalliga Bayern

06:00 Uhr

Voller Körpereinsatz gefragt beim TSV Rain

Plus Mit dem SC Eltersdorf wartet auf den TSV Rain eine laufstarke Mannschaft. Doch Trainer Krzyzanowski hat den Gegner genau analysiert.

Von Stephanie Anton

Weiter geht es mit den englischen Wochen in der Regionalliga für den TSV Rain, am Mittwochabend (19 Uhr) steht das Nachholspiel gegen den SC Eltersdorf auf dem Programm. Zumindest dürfte die Partie diesmal nicht wieder wegen massiven Schneefalls verschoben werden. In der Vorbereitung auf das Spiel war Rains Trainer Christian Krzyzanowski sehr fleißig.

