Der TSV Rain muss kräftig umbauen

Plus Vor dem Duell beim FC Memmingen fehlen vier Stammkräfte des TSV Rain gelbgesperrt.

Seine Formation schien Rains Trainer Christian Krzyzanowski zuletzt gefunden zu haben. Der TSV lief zuletzt drei Mal in Folge in derselben Startformation auf und überzeugte dabei mit einer sehr strukturierten Defensivarbeit. Das sei auch der Schlüssel zum Punktgewinn beim torlosen Remis gegen Buchbach im heimischen Georg-Weber-Stadion gewesen, betont Krzyzanowski. Vor dem Duell beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Memmingen (Anpfiff 14 Uhr) muss er allerdings auf wichtigen Positionen umbauen.