Erneut keine Tore im Spiel des TSV Rain

Das 0:0 des TSV Rain gegen Tabellennachbar FC Memmingen ist kein Fußball-Spektakel. Dennoch gibt es am Ende Lob vom Trainer.

Keinen fußballerischen Leckerbissen sahen die 585 Zuschauer beim Spiel des FC Memmingen gegen den TSV Rain. Weder die Allgäuer noch die Gäste traten irgendwie zwingend in Erscheinung. So trennte man sich, nach wenig unterhaltsamen 90 Minuten, mit einem torlosen Unentschieden.

Rains Coach Christian Krzyzanowski wechselte seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen den TSV Buchbach gezwungenermaßen kräftig durch: David Bauer, Tim Härtel und Laurin Bischofberger ersetzten die gelbgesperrten Dominik Bobinger, Johannes Müller und Lukas Gerlspeck, Dominik Widemann spielte von Anfang an für Marko Cosic, der auf der Bank Platz nahm.

Für den TSV Rain wie den FC Memmingen steht viel auf dem Spiel

Für beide Mannschaften, die sich tief im Abstiegskampf befinden, stand in dieser Partie viel auf dem Spiel. Das merkte man den 22 Akteuren deutlich an, nur zögerlich und abwartend wurde nach vorne gespielt. Fehlervermeidung war die oberste Devise. Den ersten Aufreger gab es nach 18 Minuten, als Fadhel Morou zwei Memminger Verteidiger stehen ließ und aufs Tor zu rannte, im allerletzten Moment wurde er noch gestoppt. Viele Unzulänglichkeiten und kleine Foulspiele verhinderten eine geordnete Spielführung, zudem neutralisierten sich beide Teams und das meiste spielte sich im Mittelfeld ab. Mit einem strammen Freistoß aus 25 Metern überraschte Arif Ekin nach knapp einer halben Stunde beinahe den Memminger Schlussmann, der mit gutem Reflex die Gästeführung verhinderte. Praktisch mit dem Pausenpfiff lenkte noch Johann Hipper einen Fernschuss über die Latte.

Christian Krzyzanowski: "Taktische Meisterleistung"

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren mit viel Tatendrang aus der Kabine. Immer wieder versuchten sie, die Lechstädter unter Druck zu setzten. Mit einem Schuss aus der zweiten Reihe prüfte Tiziano Musla (50.) den Rainer Schlussmann. Und noch zwei Mal hatte Musla (53. und 63.) nach abgewehrten Bällen freie Schussbahn im Sechzehner, doch beide Male jagte er den Ball über das Rainer Tor. Mehr ließ die Abwehr um Kapitän Fabian Triebel an diesem Tag nicht zu. Nach 20 Minuten Allgäuer Powerfußball, kamen auch langsam wieder die Gäste ins Spiel. Der eingewechselte Marko Cosic setzte nach Zuspiel von rechts (71.) aus fünf Metern den schwer zu nehmenden Ball nur knapp über die Querlatte. Den letzten Torabschluss hatte Memmingens Kapitän Martin Dausch in der Nachspielzeit mit einen Freistoß aus 19 Meter, doch auch er traf das Tor nicht. Schiedlich friedlich trennte man sich am Ende torlos, einen Sieger hätte dieses Spiel auch nicht verdient.

Weiter geht es bereits am Mittwoch mit dem Nachholspiel beim SC Eltersdorf. Um 19 Uhr ist Anpfiff im Elsner Sportpark Erlangen.

„Wir wollten heute einen Abstiegskonkurrenten auf Abstand halten, das ist uns gelungen. Auch war es eine taktische Meisterleistung meiner Mannschaft, es ist nicht einfach, in Memmingen zu bestehen. Im Spiel nach vorne hätten wir es allerdings besser machen können. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, sie stand gut in der Ordnung und hat bis zum Schluss gekämpft“, freute sich Rains Chef-Trainer Christian Krzyzanowski.

Kartevorverkauf für das Spiel gegen den FC Bayern II gestartet

Für das kommende Top-Heimspiel am 23. April gegen den FC Bayern München besteht die Möglichkeit, Eintrittskarten im Vorverkauf noch bis Freitag 22. April jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr in der TSV-Sportgaststätte am Georg-Weber-Stadion zu erwerben.





FC Memmingen: Gruber, Moser (81. Galinec), Dedic, Hirschle, Gräser, Mihajlovic, Mulas (83. Fundel), Dausch, Maier, Wohnlich (60. Remiger), Maxhuni - Trainer: Adelmann

TSV Rain: Hipper, Mayer, della Schiava, Triebel, Bauer, Morou (67. Kurtishaj), Ekin, Bischofberger (90. Mehl), Greppmeir (60. Cosic), Härtel (85. Königsdorfer), Widemann (80. Brandt)

Tore: Fehlanzeige Schiedsrichter: Ehrnsperger (Rieden) Gelbe-Karten: Hirschle, Dausch, Mihajlovic, Maier, Maxhuni, Wohnlich, Stroh-Engel - Ekin

Zuschauer: 585