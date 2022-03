TSV Rain atmet vor dem Derby etwas auf

Plus Einige Spieler sind nach ihrer Corona-Infektion wieder zurück im Kader. Trainer Krzyzanowski bleibt vor dem Spiel in Augsburg optimistisch und spricht ein Lob aus.

Es waren wieder etwas mehr Fußballer auf dem Trainingsplatz beim TSV Rain zu sehen. Nachdem am vergangenen Samstag die Partie gegen den 1. FC Nürnberg II aufgrund zu vieler Corona-Fälle im Team abgesagt werden musste, lichtet sich das Lazarett kurz vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim FC Augsburg II (Anpfiff 14 Uhr) wieder.