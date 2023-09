Riedlingen/Schwabmünchen

Handballerin Luisa Merkle: „Zweikämpfe führen ist mein Ding“

Die 18-jährige Luisa Merkle spielt beim TSV Schwabmünchen in der Damen Bayernliga sowie in der A-Jugend Bundesliga.

Plus Luisa Merkle spielt seit 13 Jahren Handball, zuerst in Donauwörth und mittlerweile in Schwabmünchen. So geht es für die Handballerin nach dem Abitur weiter.

Wer an Handballer denkt, dem erscheinen meist große Personen vor dem inneren Auge. Da fällt Luisa Merke bereits aus der Reihe. Die Sportlerin ist etwas kleiner, dafür aber nicht weniger erfolgreich. Die 18-Jährige aus Riedlingen spielt für den TSV Schwabmünchen in der Damen Bayernliga und in der A-Jugend Jugendbundesliga. Nun ist sie fertig mit der Schule. Wie geht es weiter?

Derzeit hat Luisa Merkle noch viel Zeit, denn im Juni hat sie ihr Abitur erfolgreich bestanden. Anfang Oktober geht es für die Riedlingerin nach Augsburg. Dort wird sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin beginnen. „Ich wollte sicher was mit Sport machen, da bietet es sich an, das zu verknüpfen“, sagt Merkle. Ein anschließendes Studium schließt sie derzeit auch nicht aus.

