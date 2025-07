Tennis: Riedlingerin wird Vizemeisterin in der U9

Die Kreismeisterschaften der „kleinsten“ im Tennis haben auf der Tennisanlage des TC Nördlingen stattgefunden. In der Altersklasse U9 weiblich konnte sich Juliana Wiest von der SpVgg Riedlingen bis ins Finale vorspielen und wurde Vizekreismeisterin in ihrer Altersklasse.

Nach Siegen in der Gruppenphase unter anderem gegen die an Nummer 2 gesetzte Maila Bihr vom TC Nördlingen zog Juliana als Gruppenerste ins Halbfinale ein. Dieses gewann Juliana deutlich gegen Charlotte Wiegel aus Deiningen. Nach vier Siegen kam es nun im Finale zum Aufeinandertreffen der Teamkameradinnen Lea Mugrauer (TSV Harburg) an 1 gesetzt und Juliana Wiest. Nach einem nervösem Beginn pendelte sich das Match auf einem sehr guten Niveau ein, in dem Juliana Wiest im Matchtiebreak verlor und somit Vizekreismeisterin wurde. (AZ)